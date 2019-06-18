Раскрыта информация о ядерном оружии Израиля

Новый доклад Стокгольмского Международного института исследований проблем мира (SIPRI) раскрыл информацию о количестве и типах ядерного оружия, находящегося в распоряжении Израиля.

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Согласно представленным данным, на начало текущего года всего насчитывалось около 13 865 ядерных боеголовок в руках девяти стран: Соединенных Штатов, России, Франции (300), Китая (290), Британии (200), Пакистана (150-160), Индии (130-140), Израиля (80-90) и КНДР (20-30). При этом на РФ и США приходится свыше 90% мирового арсенала ЯО. Из общего числа развернуто 3750 единиц.

Израиль традиционно уклоняется от обсуждения своего ядерного потенциала. Однако, как указывает обозначенная исследовательская организация, Израиль обладает примерно 30 гравитационными бомбами, которые могут быть доставлены до цели реактивными истребителями.

Наряду с этим имеется около 50 боеголовок, которые в состоянии принять некоторые типы баллистических ракет, например, "Иерихон III" среднего радиуса действия (оценивается в 5,5 тыс. км).

В указанном докладе говорится о неподтвержденных сведениях касательно модернизации ранее приобретенных в ФРГ субмарин типа "Дельфин". Возможно, что по ее итогам они могут принимать на борт крылатые ракеты с ядерным оружием.

Как отмечается, Израиль, как и Индия, при создании ЯО главным образом использует плутоний, а не высокообогащенный уран.