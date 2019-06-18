Облик перспективного перехватчика на смену МиГ-31 сформируют до конца года

ЦАМТО, 17 июня. Облик перспективного дальнего перехватчика на смену МиГ-31 будет сформирован до конца года, тогда же завершатся научно-исследовательские работы, заявил в интервью "РИА Новости" генеральный директор РСК "МиГ" Илья Тарасенко.

"Перспективный самолет будет применять новые виды авиационных средств поражения, он будет создан с применением новых технологий малозаметности, сможет нести необходимое количество вооружений, будет действовать на очень большом радиусе перехвата. Сейчас все эти требования закладываются в облик самолета. Научно-исследовательские работы должны завершиться до конца года утвержденным обликом", – сказал И.Тарасенко.

Он уточнил, что есть график с Минобороны по данному проекту. "Мы убеждены в том, что такой самолет необходим нашей стране. Это следующий, очень большой шаг на пути укрепления обороноспособности государства, защиты рубежей нашей Родины. И речь здесь идет не только об Арктике и Востоке, как это принято считать. Мы работаем над комплексной системой глобальной обороны рубежей России. Рассчитываем, что ПАК ДП (перспективный авиакомплекс дальнего перехвата) заменит МиГ-31, когда его ресурс подойдет к своему логическому завершению", – пояснил "РИА Новости" гендиректор РСК "МиГ".

Ранее экс-главком ВКС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев заявлял, что опытно-конструкторские работы по ПАК ДП начнутся не ранее 2019 года, напоминает агентство.