РФ потребовала объяснить данные о новых целях спецназа Британии

Британский спецназ считается одним из лучших в мире. Пока он активно действует в основном на Ближнем и Среднем Востоке. А кому-то хочется перенацелить его в направлении нашей страны.

Как сообщила газета The Guardian - весьма информированное издание, - спецподразделения британской армии могут получить полномочия для противодействия России.

Причиной называется снижение активности "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация) и, как следствие, сокращение специальных операций на Ближнем и Среднем Востоке. Для сохранения боевого потенциала своих сил Лондон ничего лучшего придумать не смог кроме того, что обозначил в качестве нового врага нашу страну.

В связи с этим Москва призвала британские МИД и минобороны публично разъяснить статьи местных медиа о "переформатировании спецназа Британии на Россию". Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте посольства РФ в Лондоне. Отмечается, что в случае подтверждения подобной информации данное решение представляется ошибочным, а также сомнительным с точки зрения соблюдения британской стороной своих международно-правовых обязательств.

Российские дипломаты подчеркивают, что такие действия могут свидетельствовать о том, что британские силовые структуры готовят почву для снятия с себя существующих международно-правовых ограничений и присвоения себе "права" осуществлять военные операции вне рамок самообороны.

Впрочем, надо отметить, различные спецподразделения вооруженных сил Великобритании хоть и начали создаваться в начале Второй мировой войны, но их настоящий расцвет пришелся на годы "холодной войны". Главной целью, что особенно и не скрывалось, тогда обозначили СССР, а затем и страны Варшавского договора. Основной задачей было ведение активных разведывательно-диверсионных действий на территории Восточной Европы в случае начала большой войны между Востоком и Западом.

В качестве ответной меры в СССР в октябре 1950 года были созданы первые подразделения спецназа ГРУ ГШ. Естественно, и наш спецназ ориентировали на ведение боевых действий против НАТО. Что тоже не скрывалось, хотя сами спецподразделения были засекречены сильнее, чем РВСН.

Когда завеса секретности спала, стало ясно, что боевая подготовка советских спецназовцев превосходила выучку их западных "коллег". И это при том, что там служили профессионалы-контрактники, а у нас в основном солдаты-призывники в возрасте 18-20 лет.

Никакие регулярные армии других госу-дарств в качестве потенциальных вра-гов при боевой подготовке спецназа ГРУ не рассматриваются

В этом лично убедились американцы. В середине 1990-х на соревнования частей спецназа ГРУ, которые проходили в районе города Асбеста на Урале, были приглашены два подразделения армии США - от "Зеленых беретов" и от "Морских котиков". Крепкие и отлично подготовленные профи. Они шли вне конкурса, но подсчет результатов вели очень скрупулезно. Так вот, ни на одном этапе дубленые загривки Пентагона лидерами так и не стали, постоянно проигрывая мальчишкам - призывникам спецназа Вооруженных сил России.

Удивительно, но военные профессионалы из США не смогли стать первыми ни в стрельбе, ни даже в беге. На завершающем марш-броске они показали худший результат из всех групп, хотя бегать американцы очень любят.

Справедливости ради надо сказать, что офицеры ГРУ все-таки подметили в подготовке "Зеленых беретов" и "Морских котиков" немало положительного. И жаль, что в такого рода соревнованиях спецназовцы двух стран больше не встречались. Легенда тех соревнований была поиск и уничтожение террористических бандформирований.

А всего несколько лет до этого наши спецназовцы при своей боевой подготовке искали в лесах и полях стартовые площадки ракет "Першинг" и уничтожали огневым налетом "ракетные колонны войск НАТО". Но уже с середины 1990-х произошел качественный перелом - учиться воевать стали только с незаконными вооруженными формированиями различной террористической направленности. Так учат и сейчас. Никакие регулярные армии других государств в качестве потенциальных врагов не рассматриваются. Кстати, в отличие от США, где для подготовки боевых летчиков, например, существует "эскадрилья агрессоров", самолеты которой имеют красные звезды и окрашены в цвета, используемые Воздушно-космическими силами России.

Впрочем, если потребуется, наверное, можно будет вернуться и к советским методичкам подготовки спецподразделений ГРУ для действий на территории стран НАТО. Вот только зачем?

Интересно, не успели в Лондоне официально заявить о том, что активность исламских боевиков угрозы сейчас не представляет, как выяснилось, что британский спецназ на Ближнем Востоке все-таки нужен. И газета The Times уже сообщает, что Великобритания намерена направить армейские спецподразделения в район Персидского залива для защиты своих судов после недавнего нападения на танкеры.

Сто морских пехотинцев должны стать основой сил быстрого реагирования и разместятся на британской военно-морской базе в Бахрейне.

Андрей Васильев, Сергей Птичкин