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18.06.2019
Военно-промышленный курьер

Минобороны ужесточит процедуру сдачи "хвостов" в военных вузах

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Источник изображения: vpk-news.ru

Министерство обороны России введёт новые правила обучения в вузах. В частности, для курсантов, накопивших задолженности по изучаемым предметам, изменятся условия пересдачи.

Кроме того, в рамках выпускных экзаменов им необходимо будет продемонстрировать приобретённые навыки работы в реальной обстановке.

Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на оборонное ведомство.

Отмечается, что к настоящему времени министерство подготовило ряд нововведений в приказ министра №670. Документ регламентирует организацию образовательной деятельности в военных вузах. По некоторым данным, изменения вступят в силу в конце текущего года.

"Самые большие изменения произойдут в процессе итоговой аттестации. Выпускная госкомиссия будет состоять из пяти человек, не менее двух из которых должны быть "ведущими специалистами, непосредственно связанными с боевой и повседневной деятельностью войск", - говорится в тексте.

Ранее в пресс-службе Рособрнадзора заявили, что с начала основного периода проведения ЕГЭ с экзаменов за различные нарушения были удалены 522 участника.

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