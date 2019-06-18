Военных экологов обучили "этикету" общения с белыми медведями острова Врангеля

Начальник пресс-службы округа полковник Александр Гордеев сообщил, что "военнослужащие сводного экологического подразделения Восточного военного округа приступили к выполнению работ по очистке территорий на острове Врангеля. Перед военнослужащими стоит задача собрать, спрессовать, подготовить и вывезти судами сторонних организаций около 150 т металлических бочек".

Кроме того, планируется провести рекультивацию около двух гектаров земли, очищенной от различного металлического и иного мусора.

Военные будут работать в районе бухт Роджерса и Сомнительной, в частности в поселке Ушаковском и возле аэродрома Звездный. Задачу планируется выполнить в конце сентября. Работы будут проводиться с помощью автокранов, ломовозов на базе автомобиля "Урал", самосвалов на базе "КамАЗа" и гусеничных транспортеров.

Жить военным экологам предстоит в стационарном лагере. Проживание в палатках невозможно из-за большого числа белых медведей. Перед отправкой специалистам отряда объяснили правила поведения при встрече с этими животными.