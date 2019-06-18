Первые два истребителя МиГ-35 встали на защиту российского неба

"За последние три года мы сделали серьёзный рывок по программе МиГ-35. В кратчайшие сроки мы запустили производство этого самолета, провели его испытания, за 2,5 года дошли от опытно-конструкторских работ до контракта с Минобороны России, в рамках которого два первых самолёта уже переданы Воздушно-космическим силам для проведения испытаний", - сообщил генерального директора российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Илья Тарасенко.

По его словам, ещё четыре истребителя должны быть поставлены до конца года.

РИА Новости напоминает, что в мае президенту России Владимиру Путину в Ахтубинске показали истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал".