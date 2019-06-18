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18.06.2019
Военно-промышленный курьер

Первые два истребителя МиГ-35 встали на защиту российского неба

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Источник изображения: vpk-news.ru

"За последние три года мы сделали серьёзный рывок по программе МиГ-35. В кратчайшие сроки мы запустили производство этого самолета, провели его испытания, за 2,5 года дошли от опытно-конструкторских работ до контракта с Минобороны России, в рамках которого два первых самолёта уже переданы Воздушно-космическим силам для проведения испытаний", - сообщил генерального директора российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Илья Тарасенко.

По его словам, ещё четыре истребителя должны быть поставлены до конца года.

РИА Новости напоминает, что в мае президенту России Владимиру Путину в Ахтубинске показали истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал".

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Страны
Россия
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Кинжал БР
МиГ-31
МиГ-35
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