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18.06.2019
Военно-промышленный курьер

У российских границ активизировался воздушный шпионаж НАТО

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Источник изображения: vpk-news.ru

Только за последнюю неделю возле российских границ было зафиксировано 29 летательных аппаратов, которые пытались изучить в том числе расположение средств ПВО.

На перехват воздушных шпионов поднимались 10 истребителей из состава дежурных сил ПВО. Нарушений госграницы допущено не было, говорит РГ.

Всего за 2018 год подразделения ВКС РФ обнаружили и сопроводили более 980 тысяч воздушных объектов, около 3 тысяч из них это - иностранные боевые самолеты.

В последние дни отмечается особый интерес западных разведок к нашим западным рубежам. В частности, российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Балтийского моря два самолета, которые приблизились к российской границе. На их перехват был поднят истребитель Су-27.

Экипаж "сушки" установил, что над Балтикой летят самолеты-разведчики ВВС США RC135 и ВВС Швеции "Гольфстрим". Российский истребитель сопровождал воздушных шпионов в течение их полета, чтобы не допустить нарушения государственной границы. Поле того как российский летчик убедился в том, что самолеты изменили курс и удалились от нашей границы, было принято решение вернуться на аэродром базирования.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Швеция
Продукция
Су-27
Проекты
NATO
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