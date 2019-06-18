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18.06.2019
ТАСС

Бронированные машины Т-72Б исполнят "танковый вальс" на форуме "Армия-2019" в Бурятии

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Танки Т-72Б3 армии России во время парада военной техники, участвовавшей в учениях "Восток-2018"
Танки Т-72Б3 армии России во время парада военной техники, участвовавшей в учениях "Восток-2018".
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

В рамках форума на выставке представят свыше 30 единиц военной техники

УЛАН-УДЭ, 17 июня. /ТАСС/. Военно-технический форум "Армия-2019" пройдет 28-29 июня на аэродроме Восточный в Улан-Удэ, бронированные машины Т-72Б исполнят на нем "танковый вальс". Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

"С 28 июня на аэродроме "Восточный" начинается двухдневный военно-технический форум "Армия-2019". Одной из особенностей станет исполнение так называемого "танкового вальса" военнослужащими танкового соединения ВВО на бронированных машинах Т-72Б", - сообщили в пресс-службе округа.

В рамках проведения форума будет развернута экспозиция вооружения и военной техники ВВО - всего свыше 30 единиц военной техники, в том числе новейший зенитный ракетный комплекс "БУК-М2" и тяжелая огнеметная система "Буратино". "Будут представлены оперативно-тактический комплекс "Искандер", станция радиопомех "Ртуть-БМ", зенитный ракетный комплекс "ТОР-М-2У", бронеавтомобиль "Тигр", станция обнаружения и целеуказания "Купол", многофункциональный комплекс беспилотной авиации "Орлан-10", САУ "Мста-С" Т-72Б, БМП-2", - отметили в ВВО.

Для гостей форума запланирован демонстрационный показ возможностей разведывательных подразделений, десантирования военнослужащих десантно-штурмового соединения, развертывание наземных станций противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, а также демонстрационные полеты авиатехники Улан-Удэнского авиазавода.

"Во время форума будет развернут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Посетителей угостят солдатской кашей и чаем из полевой кухни", - добавили в пресс-службе ВВО.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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