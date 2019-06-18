Власти ОАЭ заявляют об отсутствии четких доказательств причастности какой-либо страны к майской атаке на танкеры

Дубай. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Власти Объединенных Арабских Эмиратов пока что не смогли установить, кто несет ответственность за акты саботажа, совершенные в середине мая вблизи побережья страны против четырех танкеров, заявил глава МИД ОАЭ Абдалла бен Зейид аль-Нахайян.

"Пока что мы не решили, что у нас есть достаточно доказательств, чтобы указать на конкретное государство как на виновника атаки против танкеров у берегов ОАЭ", - приводит телеканал "Аль-Арабийя" его слова, сказанные на пресс-конференции в Софии.

Он призвал международное сообщество работать вместе, чтобы защитить поставки энергоносителей и свободу судоходства в регионе. При этом он напомнил, что Ближний Восток является главным мировым поставщиком энергоресурсов, поэтому от безопасности региона зависит процветание всего мира.

Министр отметил, что в то же время существуют силы, которые заинтересованы в дестабилизации Ближнего Востока и Северной Африки.

В середине мая МИД ОАЭ сообщал о "вредительских актах", зафиксированных в отношении четырех судов в Оманском заливе. Внешнеполитическое ведомство ОАЭ заявило, что в результате инцидента никто не пострадал, разлива нефти не произошло.