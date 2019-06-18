Патруль вокруг Европы

Военный историк Дмитрий Болтенков о том, как "корабли-роботы" изменят возможности российского ВМФ

Новейшая разработка российского ВМФ — патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" — 10 июня покинул Севастополь, отправившись на боевую службу в Средиземное море. Оттуда он проследует в Санкт-Петербург на главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ России. А совсем недавно, 11 июня, состав Черноморского флота пополнил второй корабль этого проекта — "Дмитрий Рогачев". Речь в этом случае идет о принципиально новых боевых единицах, которые сильно расширяют возможности российского флота. Но для этого необходимо решить два вопроса.

"Василий Быков" стал первым представителем класса патрульных кораблей, которого ранее в составе нашего флота просто не было. В ВМС западных стран этот класс представлен довольно широко. К примеру, Великобритании нет смысла направлять на дежурство в район Фолклендских (Мальвинских) островов ракетный эсминец — его вооружение явно избыточно для такого похода, и стоимость мероприятия будет довольно высока. Проще отправить небольшой корабль с минимально необходимым экипажем и вооружением для демонстрации флага своего государства.

Практически все 90-е годы прошлого века российский ВМФ провел "у стенки". Средств на финансирование дальних походов не было. С одной стороны, таким образом экономился ресурс кораблей. Но экипажи при этом потеряли морскую практику. В прошлом десятилетии российские корабли возобновили походы по мировому океану и приняли участие в решении множества задач. В частности, наши моряки вели антипиратскую деятельность в Индийском океане. Это вернуло должный уровень морской подготовки, однако привело к расходованию ресурса техники.

В результате многие крупные корабли — такие как "Адмирал Чабаненко" и "Неустрашимый" — в настоящее время находятся в ремонте. Кроме того, привлечение ракетных крейсеров и больших противолодочных кораблей к борьбе с пиратами показало, что это не самое оптимальное решение по соотношению стоимости и эффективности. Все-таки крейсер "Петр Великий" создавался для борьбы с авианосцами, а не для охоты за пиратскими лайбами.

Поэтому для решения задач демонстрации флага на отдаленных морских просторах Россия начала создавать патрульные корабли. Первыми в этом классе и стали представители семейства из шести кораблей проекта 22160. Два уже находятся в составе ВМФ, еще четыре вступят в строй до 2023 года. Эти корабли строятся по проекту Северного ПКБ в Зеленодольске и в Керчи. Они несут на своем борту имена Героев Советского Союза времен Великой Отечественной: моряков Павла Державина, Сергея Котова, Виктора Великого и Николая Сипягина. При этом "Павел Державин" стал первым спущенным на воду военным кораблем на заводе "Залив" в Керчи за всё постсоветское время и одновременно первым после возвращения Крыма в состав России.

Смысл этого проекта в следующем: создан мореходный корабль с небольшим экипажем и минимально необходимым составом вооружения в виде 76,2-миллиметровой пушки АК-176М, двух гранатометов и двух пулеметов.

По радиоэлектронному контуру он мало чем уступает более крупным, например, фрегатам. На корабле имеется система радиоэлектронного противодействия ТК-25, система аэрозольной маскировки, радар "Позитив-МК", оптико-электронная система "Сфера-2" и ряд других. В результате боевая скрытность корабля в пять раз превышает показатели более ранних проектов.

На борту есть ангар, где может размещаться палубный вертолет, например, Ка-27, Ка-29, Ка-52К или Ка-226. Кроме того, корабль несет и десантно-штурмовую скоростную лодку. Также он может перевозить различные беспилотники, подводные необитаемые аппараты и безэкипажные катера. Есть здесь и резервные помещения для дополнительного личного состава — до 60 человек.

Самое главное — на корабле под вертолетной палубой имеются два посадочных места для боевых и технических модулей. Такой модуль представляет собой стандартный контейнер с различной нагрузкой. В результате в зависимости от поставленных командованием задач корабль может выступать в разных ролях. Дополнительные модули могут устанавливаться и на верхней палубе корабля. Это так называемый модульный принцип вооружения, из-за чего такие корабли уже называют кораблями-роботами.

Российскому ВМФ предстоит решить еще ряд задач для освоения нового корабля. В частности, проверить его мореходность в океанской зоне. Но самое главное сейчас в другом. Во-первых, необходимо отработать саму технологию смены боевой нагрузки, а именно хранение, доставку и установку на корабли боевых и технических модулей. А кроме того, следует подготовить экипажи и команды обслуживания модулей. В качестве таких команд могут выступать специально подготовленные люди, входящие в штат баз хранения модулей или в штаб бригады данных кораблей. Другой способ решения проблемы заключается в получении моряками экипажей дополнительных специальностей.

Модульный принцип является революционным для отечественного флота. Он реализуется уже и на других строящихся кораблях — в частности, на патрульных ледоколах проекта 22350 "Иван Папанин". Технология сменной нагрузки получила свое продолжение в виде "трансформируемой кормы" на корветах проекта 20386 "Меркурий". Успешное решение нашим ВМФ обозначенных выше вопросов открывает дорогу для российских кораблей будущего.

Автор — военный историк

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