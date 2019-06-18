Миномёты "Тюльпан" призваны разрушать города, считают в США

Армия Соединенных Штатов устанавливает 120-мм минометы на колесные "Страйкеры" M1129 и гусеничные БТР M113. Россия располагает самоходными машинами 2С9 "Нона" аналогичного калибра. Но зачем ей понадобилась такая массивная установка как 240-мм 2С4 "Тюльпан", имеющий небольшую дальность действия? Данным вопросом задался американский военный эксперт Себастьян Роблин.

Источник изображения: topwar.ru

Взгляд на историю [его применения] дает несколько ответов.

- отметил он.

Случаи применения

2С4 может стрелять "Смельчаком", который наводится лазерным целеуказателем. В ходе боевых действий в Афганистане они сбрасывались точно над крепостными стенами и поражали укрепленные входы в пещеры.

Сирийская армия в настоящее время использует буксируемые минометы M240 (на основе которых создана артчасть "Тюльпана") при осадах удерживаемых повстанцами городов. Сообщения об их применении в ходе неизбирательной бомбардировки Хомса привлекли широкое внимание СМИ в 2012 году. Недавно данное оружие было выявлено при стрельбе кассетными боеприпасами. Тогда снаряд 3О8 "Нерпа", выкинув на парашютах 14 суббоеприпасов O10, был идентифицирован как средство поражения школы в пригороде Дамаска.

Ранее минометы убивали сотни людей в ходе бомбардировок Бейрута в 1980-х годах, так как от их огня не спастись даже в бетонных убежищах.

В России развернут всего один дивизион из восьми 2С4 с резервом свыше 400 единиц. В 2000 году "Тюльпаны" сыграли заметную роль при осаде Грозного во Второй чеченской войне, систематически "выравнивая" город издалека.

В отличие от других российских артиллерийских систем, 2С4 не экспортировался в страны Варшавского договора, за исключением небольшого количества техники, кратковременно служившей в чешской армии. Любопытно, однако, что они были замечены в июле 2014 года в ходе украинского конфликта [причем здесь Украина и ОВД?].

Представляется, что в российской армии вы можете захватить с собой осадные минометы, когда окажетесь добровольцем за границей

- пишет Роблин.

"Тюльпаны" зарекомендовали себя при взятии двух опорных пунктов украинской армии – аэропортов Луганска и Донецка. В обоих случаях бомбардировки обрушили терминалы, заставив защитников отступить с позиций, которые они занимали в течение нескольких месяцев.

"Побочный эффект"

2С4 не имеет эквивалента в западных вооруженных силах.

- указывает автор статьи.

По его мнению, это связано с тем, что основная задача "Тюльпана" – уничтожение неподвижных укрепленных опорных пунктов мощными снарядами – обычно выполняется авиаударами с использованием высокоточных боеприпасов, таких как JDAM.

К сожалению, эти практические характеристики позволили также использовать миномет М240 при длительных и неизбирательных обстрелах гражданских целей.

- пишет Роблин, указывая, что их вторым призванием стало "разрушение городов".