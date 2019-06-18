Войти
18.06.2019
Военное обозрение

Миномёты "Тюльпан" призваны разрушать города, считают в США

836
1
0

Армия Соединенных Штатов устанавливает 120-мм минометы на колесные "Страйкеры" M1129 и гусеничные БТР M113. Россия располагает самоходными машинами 2С9 "Нона" аналогичного калибра. Но зачем ей понадобилась такая массивная установка как 240-мм 2С4 "Тюльпан", имеющий небольшую дальность действия? Данным вопросом задался американский военный эксперт Себастьян Роблин.

Источник изображения: topwar.ru

Взгляд на историю [его применения] дает несколько ответов.

- отметил он.

Случаи применения

2С4 может стрелять "Смельчаком", который наводится лазерным целеуказателем. В ходе боевых действий в Афганистане они сбрасывались точно над крепостными стенами и поражали укрепленные входы в пещеры.

Сирийская армия в настоящее время использует буксируемые минометы M240 (на основе которых создана артчасть "Тюльпана") при осадах удерживаемых повстанцами городов. Сообщения об их применении в ходе неизбирательной бомбардировки Хомса привлекли широкое внимание СМИ в 2012 году. Недавно данное оружие было выявлено при стрельбе кассетными боеприпасами. Тогда снаряд 3О8 "Нерпа", выкинув на парашютах 14 суббоеприпасов O10, был идентифицирован как средство поражения школы в пригороде Дамаска.

Ранее минометы убивали сотни людей в ходе бомбардировок Бейрута в 1980-х годах, так как от их огня не спастись даже в бетонных убежищах.

В России развернут всего один дивизион из восьми 2С4 с резервом свыше 400 единиц. В 2000 году "Тюльпаны" сыграли заметную роль при осаде Грозного во Второй чеченской войне, систематически "выравнивая" город издалека.

В отличие от других российских артиллерийских систем, 2С4 не экспортировался в страны Варшавского договора, за исключением небольшого количества техники, кратковременно служившей в чешской армии. Любопытно, однако, что они были замечены в июле 2014 года в ходе украинского конфликта [причем здесь Украина и ОВД?].

Представляется, что в российской армии вы можете захватить с собой осадные минометы, когда окажетесь добровольцем за границей

- пишет Роблин.

"Тюльпаны" зарекомендовали себя при взятии двух опорных пунктов украинской армии – аэропортов Луганска и Донецка. В обоих случаях бомбардировки обрушили терминалы, заставив защитников отступить с позиций, которые они занимали в течение нескольких месяцев.

"Побочный эффект"

2С4 не имеет эквивалента в западных вооруженных силах.

- указывает автор статьи.

По его мнению, это связано с тем, что основная задача "Тюльпана" – уничтожение неподвижных укрепленных опорных пунктов мощными снарядами – обычно выполняется авиаударами с использованием высокоточных боеприпасов, таких как JDAM.

К сожалению, эти практические характеристики позволили также использовать миномет М240 при длительных и неизбирательных обстрелах гражданских целей.

- пишет Роблин, указывая, что их вторым призванием стало "разрушение городов".

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Польша
Россия
Сирия
США
Украина
Чехия
Продукция
2С4 Тюльпан
JDAM
M1129 MCV
M113 БТР
Stryker
Нона-С
Похожие новости
22.11.2018
Разрушитель: в США вспомнили про самый мощный российский миномет
10.09.2015
Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД
08.08.2014
Жесткая конкуренция на европейском рынке бронированных машин и кризис на Украине
30.05.2012
HeliRussia-2012
30.12.2009
Колесные бронированные машины — современные тенденции
1 комментарий
№1
18.06.2019 01:31
А он думал оружие создается  ради искусства?!Или что бы красивые фильмы про плохих русских снимать?!А как только он дочитает что еще есть и ядерные снаряды мощностью 2 килотонны в обычном и активно-реактивном варианте, а также нейтронные снаряды «Смола» и «Фата». Он вообще в обморок упадет,как не демократично.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.06 21:41
  • 49
Роскосмос и власти Москвы начали работу над проектом Национального космического центра
  • 18.06 21:32
  • 2
В США отказали России в мировом господстве
  • 18.06 20:57
  • 1
Белый дом заявил о полной победе над Исламским государством в Сирии
  • 18.06 20:26
  • 2
Британский спецназ готовится к новой войне
  • 18.06 20:18
  • 12
Охотник на аллигаторе: в России унифицируют боевые вертолеты
  • 18.06 19:54
  • 20
Sina (Китай): как Россия умудряется создавать истребители, если у нее отсталые электронные технологии?
  • 18.06 19:52
  • 19
МиГ-41 сделают незаметным
  • 18.06 19:16
  • 36
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным
  • 18.06 15:31
  • 1
Военные атташе Сирии, Венесуэлы и еще 13 стран участвуют в офицерском бале в Севастополе
  • 18.06 14:25
  • 163
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 18.06 13:36
  • 2
Американцы тестируют гиперзвуковое оружие
  • 18.06 12:28
  • 3
Источник: в России собрали второй образец военного транспортника Ил-112В
  • 18.06 12:19
  • 2
Глава NASA посетил стенд "Роскосмоса" на авиасалоне в Ле Бурже
  • 18.06 11:47
  • 2
"Ми" из будущего: "Ночной суперохотник" успешно испытан в Сирии
  • 18.06 11:41
  • 1
Победителя конкурса инновационных проектов аэрокосмической отрасли назовут в конце августа