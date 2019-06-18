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18.06.2019
Деловая газета "Взгляд"

США задумались о переброске дополнительных сил на Ближний Восток

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Источник изображения: RT на русском/YouTube

Американский президент Дональд Трамп и его помощники, курирующие вопросы безопасности, на этой неделе планируют обсудить возможность переброски дополнительных американских сил на Ближний Восток в связи с ситуацией в Оманском заливе, сообщил телеканал CNN.

Источники канала говорят, что речь может идти об отправке в регион дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot ("Пэтриот"), истребителей и боевых кораблей, передает ТАСС.

Вашингтон пока не принял никаких решений, уточняет CNN.

Напомним, в четверг в Оманском заливе произошла атака на два нефтяных танкера, один из которых затонул. Среди членов экипажа были россияне. США незамедлительно обвинили Иран в нападении на танкеры и направили в Оманский залив ракетный эсминец.

МИД России призывал провести расследование инцидента в Оманском заливе и подчеркивал, что пока рано делать выводы о виновности Ирана. В Кремле отмечали, что голословные обвинения Ирана в атаке на танкеры в Оманском заливе могут "расшатать основы мировой экономики".

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что послужило причиной взрывов танкеров.


Ольга Никитина

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Оман
Россия
США
Продукция
Patriot ЗРК
Персоны
Трамп Дональд
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