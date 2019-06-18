В Турции дроны Kargu испытали в формате роя

В Турции прошли испытания десятков дронов-камикадзе Kargu. Речь идёт об испытаниях беспилотных летательных аппаратов в формате так называемого роя.

Источник изображения: topwar.ru

Компания-производитель дронов заявляет о том, что основной задаче роя беспилотников Kargu является создание ложных целей для средств противовоздушной обороны противника. Кроме того, такие дроны при выполнении операции в большой группе могут помочь создавать подробные карты местности, сканируя территорию с помощью имеющихся камер и датчиков.

Беспилотники Kargu на данный момент имеют радиус действия около 5 км. Максимальная взлётная масса дрона составляет около 7,1 кг. Длительность полёта – около получаса.

Это мультироторные дроны вертолётного типа, которые могут синхронировать действия в составе упомянутого роя с помощью единого канала связи с оператором. Кроме того, беспилотники Kargu имеют возможность действовать в автономном режиме.

Обращает на себя внимание, что рой беспилотников образует практически идеальные геометрические фигуры, что способно вводить в заблуждение радары, отслеживающие движение летательных аппаратов. При этом программным способом беспилотники могут осуществлять быстрые перестроения в воздухе. Весь рой дронов способен выполнять вращение вокруг единого центра.

Ранее дроны Kargu были испытаны в качестве ударных средств.