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18.06.2019
Военное обозрение

В Турции дроны Kargu испытали в формате роя

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В Турции прошли испытания десятков дронов-камикадзе Kargu. Речь идёт об испытаниях беспилотных летательных аппаратов в формате так называемого роя.

Источник изображения: topwar.ru

Компания-производитель дронов заявляет о том, что основной задаче роя беспилотников Kargu является создание ложных целей для средств противовоздушной обороны противника. Кроме того, такие дроны при выполнении операции в большой группе могут помочь создавать подробные карты местности, сканируя территорию с помощью имеющихся камер и датчиков.

Беспилотники Kargu на данный момент имеют радиус действия около 5 км. Максимальная взлётная масса дрона составляет около 7,1 кг. Длительность полёта – около получаса.

Это мультироторные дроны вертолётного типа, которые могут синхронировать действия в составе упомянутого роя с помощью единого канала связи с оператором. Кроме того, беспилотники Kargu имеют возможность действовать в автономном режиме.

Обращает на себя внимание, что рой беспилотников образует практически идеальные геометрические фигуры, что способно вводить в заблуждение радары, отслеживающие движение летательных аппаратов. При этом программным способом беспилотники могут осуществлять быстрые перестроения в воздухе. Весь рой дронов способен выполнять вращение вокруг единого центра.

Ранее дроны Kargu были испытаны в качестве ударных средств.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
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Страны
Турция
Проекты
БПЛА
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