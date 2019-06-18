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18.06.2019
Интерфакс-АВН

В Петербурге состоялось совещание по вопросам подготовки к Главному Военно-Морскому Параду

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Во время главного военно-морского парада в честь Дня Военно-Морского Флота России в Санкт-Петербурге. 30 июля 2017
Во время главного военно-морского парада в честь Дня Военно-Морского Флота России в Санкт-Петербурге. 30 июля 2017.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Никольский

Москва. 17 июня. ИНТЕРФАКС - В Адмиралтействе в зале библиотеки Главного штаба Военно-Морского Флота состоялось совещание под руководством Главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова, в ходе которого был рассмотрен ряд вопросов подготовки к проведению Главного Военно-Морского Парада.

"На совещании Главком ВМФ России заслушал ответственных должностных лиц Главного командования ВМФ по всему кругу вопросов подготовки к Главному Военно-Морскому Параду и, в частности, о готовности боевых кораблей, катеров и судов обеспечения к межфлотским переходам в г. Кронштадт и Санкт-Петербург, по подготовке районов проведения тренировок и репетиций Парада, навигационных особенностях движения кораблей в акваториях Кронштадта и Невы", - сообщил в понедельник представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по Военно-Морскому Флоту капитан 1 ранга Игорь Дыгало.

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Страны
Россия
Компании
Кронштадт
Минoбороны РФ
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