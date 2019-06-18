Истребители ТОФ дозаправились на скорости 500 км/ч
Истребители отдельного смешанного авиационного полка Тихоокеанского флота дозаправились в воздухе в районах Крайнего Севера.
Дозаправка МиГ-31БМ происходила над Камчаткой и Тихим океаном на высоте 6500 метров. Скорость самолетов при этом составляла 500 километров в час.
- В ходе тренировок в сложных погодных условиях истребители-перехватчики морской авиации флота контактировали с выпущенной штангой воздушного танкера Ил-78М, выдерживая заданную скорость и дистанцию до полной заправки самолета, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.
Всего за летную смену МиГ-31БМ выполнили более 20 подходов к танкеру.
Справка "РГ"
Воздушная дозаправка топливом - один из самых сложных элементов летной подготовки. Выполняется для увеличения тактического радиуса действий боевых самолетов.
Юлия Гарднер
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