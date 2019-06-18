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18.06.2019
ТАСС

Экологи Восточного военного округа приступили к очистке острова Врангеля

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Остров Врангеля
Остров Врангеля. Россия.
Источник изображения: http://expert17.ru

Планируется провести работы в районе бухт Роджерса и Сомнительной

ТАСС, 17 июня. Военнослужащие сводного экологического подразделения Восточного военного округа (ВВО) начали очистку острова Врангеля, менее чем за четыре месяца им предстоит вывезти около 150 т металлических бочек. Об этом сообщил в понедельник журналистам начальник пресс-службы округа полковник Александр Гордеев.

"Военнослужащие сводного экологического подразделения Восточного военного округа приступили к выполнению работ по очистке территорий на острове Врангеля. <...> Перед военнослужащими стоит задача собрать, спрессовать, подготовить и вывезти судами сторонних организаций около 150 т металлических бочек. Кроме того, планируется провести рекультивацию около двух гектаров земли, очищенной от различного металлического и иного мусора", - проинформировал он.

Военные будут работать в районе бухт Роджерса и Сомнительной, в частности в поселке Ушаковском и возле аэродрома Звездный. Задачу планируется выполнить в конце сентября. Работы будут проводиться с помощью автокранов, ломовозов на базе автомобиля "Урал", самосвалов на базе "КамАЗа" и гусеничных транспортеров.

Жить военным экологам предстоит в стационарном лагере. Проживание в палатках невозможно из-за большого числа белых медведей. Перед отправкой специалистам отряда объяснили правила поведения при встрече с этими животными.

На острове Врангеля нет постоянного населения, а временное составляют метеорологи, сотрудники заповедника и военнослужащие. Экологическое подразделение ВВО очищает остров Врангеля, входящий в состав одноименного заповедника, от мусора и металлических бочек, которые скопились во время работы объектов Минобороны, полярных станций, научно-исследовательских стационаров и баз. В 2018 году на острове было собрано и подготовлено к вывозу около 630 т мусора.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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