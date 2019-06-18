Строительство рыболовных траулеров на заводе "Янтарь" затягивается из-за санкций

Как сообщает веб-ресурс "Корабел.ru" , американские санкции против АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) мешают созданию судов на отечественных верфях. Проблемы с рыболовными судами для Дальнего Востока возникли на ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" в Калининграде в связи с санкциями США. Об этом заявил представитель завода агентству "Интерфакс".

Головной траулер-сейнер "Ленинец" проекта SK-3101R у достроечной стенки ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" в Калининграде, январь 2019 года (с) ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"

Траулеры "Ленинец", "Командор", "Ударник" строятся для камчатских рыбаков. Заказчиком выступает "Рыболовецкий колхоз им. Ленина". Три судна готовы на 95%, 80% и 70% соответственно.

Норвежские партнеры верфи отказались от определенных обязательств из-за санкций. В связи с этим при строительстве возникли проблемы.

"Они не стали разделять военное и гражданское судостроение, что несколько сдерживает ход строительства судов, так как вместо полноценного сотрудничества приходится искать альтернативные варианты решения целого ряда проблем", - рассказал о партнерах из Норвегии представитель предприятия.

Со стороны bmpd укажем, что в заводской газете ПСЗ "Янтарь" "Вперед!" (№ 9 от 11 июня 2019 года) в материале Тамары Каратушиной "Продвижение вопреки санкциям" по данному вопросу сообщается следующее:

На головном рыболовецком траулере-сейнере "Ленинец" запустили гидравлическую систему. Несколько недель потребовалось заводским специалистам для того, чтобы привести ее работу в

соответствие требованиям. И теперь, уже с учетом опыта на первом судне, по такому же принципу монтаж и работа гидравлики будут выполнены и на остальных траулерах этой серии. О том, что еще происходит на камчатских заказах, "Вперед!" рассказал руководитель проекта Александр Гуляев.

"Рыболовецкий траулер "Ленинец" в настоящий момент находится на этапе швартовных испытаний. Его техническая готовность превышает 95%. Все основное оборудование смонтировано, закрыты почти все построечные удостоверения, к концу подходят швартовные испытания. И главная задача на июнь - это выход судна на ходовые испытания, - подчеркнул Гуляев. - На завершающей стадии - отделочные работы помещений судна, включающие устранение замечаний заказчика к внешнему виду ходовой рубки. Казалось бы, основную проблему - работа гидравлики - мы решили, но нам, так сказать, "помогли" и наши партнеры со стороны Норвегии. К сожалению, наши норвежские поставщики системы транспортировки рыбы в связи с санкциями отказались выполнять пуско-наладочные работы на судах. Сейчас мы прорабатываем всевозможные варианты, ищем решение этого вопроса как среди российских, так и среди иностранных компаний".

Помимо проведенных работ, пока готовился в печать этот номер газеты, на "Ленинце" ожидали запуск программного обеспечения для управления судна. Это дает возможность предъявить и Морскому регистру, и заказчику все его энергетические системы. Кроме того, руководитель проекта отметил важность присутствия экипажа на судне.

"На борту уже частично находятся будущие хозяева траулера, и они не только наблюдают за постройкой. Сложно переоценить их вклад в процесс строительства. Как специалисты, непосредственно работающие на судах, они дают важные и ценные рекомендации - с тем же размещением оборудования. Именно благодаря им еще на стадии швартовного периода часть оборудования была переразмещена непосредственно под нужды людей, которые будут его эксплуатировать. Эти работы нам пришлось бы потом все равно проводить, но лучше выполнить их сейчас", - пояснил Гуляев.

Он высоко оценил также оперативную работу УКТПП, специалисты которого не только устраняют замечания заказчика,но и в максимально короткие сроки вырабатывают технические решения,

сразу же распространяющиеся и на два последующих заказа.

Ответственный сдатчик траулера "Ленинец" Игорь Протас рассказал "Вперед!", что уже в середине месяца на судне приступят к окончательной покраске наружного борта. А до тех пор на заказе планируют закрыть оставшиеся швартовные удостоверения.

На втором и третьем траулерах, "Командор" и "Ударник", работы ведутся по графику. Готовность судов составляет 80% и 70% соответственно. На "Командоре" завершен монтаж основного оборудования. В июне планируется прием на борт штатного электропитания, что логично приведет к началу швартовного периода. Точно такая же программа ожидает этим летом и "Ударник". Сейчас на третьем траулере активно ведутся работы по затяжке кабеля, монтажу электрооборудования, трубопроводов и судовых систем, сдаются помещения. При этом, несмотря на санкции, все оборудование на заказ поставлено в полном объеме. Правда, не благодаря нашим иностранным партнерам, а скорее вопреки всему.

По словам руководителя проекта Александра Гуляева, в условиях санкций норвежцы не стали разделять военное и гражданское судостроение, что несколько сдерживает ход строительства траулеров, так как вместо полноценного сотрудничества приходится искать альтернативные варианты решения целого ряда проблем.

Со стороны bmpd также напомним, что строительство трех кошельковых траулеров-сейнеров проекта SK-3101R ведется на ПСЗ "Янтарь" по сделанному в январе 2016 года заказу рыболовецкого колхоза имени В.И. Ленина (Петропавловск-Камчатский) по проекту норвежской компании Skipskompetanse AS. Траулеры "Ленинец", "Командор" и "Ударник" были заложены на ПСЗ "Янтарь" с июля 2016 по март 2017 года и сейчас находятся в достройке на плаву (спуск на воду головного траулера "Ленинец" был произведен еще 17 ноября 2017 года).

Длина судна проекта SK-3101R - 50,6 м, ширина - 12 м, мощность главного двигателя - около 2200 кВт. Конструкция предусматривает работу донным и пелагическим тралами, снюрреводом и кошельковой сетью. Основная особенность судна - возможность хранения улова в танках с охлаждаемой морской водой.

Траулеры-сейнеры "Ленинец", "Командор" и "Ударник" проекта SK-3101R в достройке у достроечной стенки ПАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" в Калининграде, 09.06.2019 (с) Сергей Патянин