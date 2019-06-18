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18.06.2019
bmpd.livejournal.com

На Украине принят на вооружение беспилотный авиационный комплекс Spectator-М1

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Как сообщил украинский государственный концерн "Укроборонпром", модернизированный и усовершенствованный беспилотный авиационный комплекс Spectator-М1, созданный ОАО "Меридиан" имени С.П Королева" (Киев, входит в состав ГК "Укроборонпром"), принят на вооружение вооруженных сил Украины. Соответствующий приказ, по результатам успешных государственных испытаний, подписал министр обороны Украины Степан Полторак.

Беспилотный летательный аппарат Spectator-М1 разработки украинского ОАО "Меридиан" имени С.П Королева" (Киев) (с) ГК "Укроборонпром"

Spectator-М1 - усовершенствованная версия беспилотников Spectator от ОАО "Меридиан" им. С.П Королева". Spectator-М1 предназначен для ведения воздушной разведки, как днем, так и ночью.

В ходе модернизации беспилотный комплекс получил новый тепловизор, совершенную станцию ??управления, а также уменьшенный вес, что позволяет ему находиться в воздухе больше времени.

Учитывая малые размеры Spectator-М1, специально подобранный цвет фюзеляжа, а также малую эффективную площадь рассеяния, он остается незаметным для противника. А эффективная система управления и связи позволяет решать задачи даже при активном использовании противником средств радиоэлектронной борьбы.

Модернизация также касалась различных систем БЛА, в частности программного обеспечения, которое позволяет работать с различными системами координат и проводить их конвертацию, определяя точные координаты цели. Кроме того, беспилотник получил новую парашютную систему, что позволило уменьшить скорость посадки до 3 м/с.

Новейший БЛА Spectator-М1 поднимается на высоту до 3600 метров, имеет максимальную скорость в 120 км/ч, скорость, при которой выполняется задача, - 70 км/ч. В воздухе беспилотник может находиться более двух часов. Комплекс способен передавать видеоинформацию в цифровом кодированном виде, а дальность полета Spectator-М1 составляет до 150 км.

Сейчас специалисты ОАО "Меридиан" им. С.П Королева" готовят Spectator-М1 к серийному производству, которое планируется развернуть в рамках государственного оборонного заказа.

Напомним, что Spectator был создан в сотрудничестве со специалистами Киевского политехнического института.

Первые беспилотные комплексы Spectator для министерства обороны Украины и Государственной пограничной службы Украины были поставлены еще в 2015 году. В украинской армии они прошли опытную эксплуатацию, а пограничникам, благодаря этим беспилотникам, удалось практически полностью закрыть украинскую границу.

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Страны
Украина
Компании
Укроборонпром
Проекты
БПЛА
Гособоронзаказ
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