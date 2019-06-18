СИПРИ представил доклад о модернизации ядерного оружия в мире

Атомное оружие в мире сокращается по количеству, однако ядерные державы не готовы в обозримом будущем отказаться от него и занимаются его модернизацией, говорится в докладе о положении ядерных вооружений, опубликованном в понедельник Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (СИПРИ).

"Ключевой вывод состоит в том, что, несмотря на общее сокращение в 2018 году числа ядерных боеголовок, все ядерные державы продолжают модернизацию своих ядерных арсеналов", – передает ТАСС слова председателя правления СИПРИ Яна Элиассона.

В документе говорится, что на начало 2019 года у девяти государств имеется ядерное оружие: Россия, США, Великобритания, Франция и Китай, а также Индия, Пакистан, Израиль и КНДР. Все они обладали примерно 13 тыс. 865 единицами ядерного оружия (в начале 2018 года – около 14 тыс. 465). Из них 3 тыс. 750 развернуты в оперативных частях, почти 2 тыс. находятся в состоянии высокой готовности.

В СИПРИ подсчитали, что общее уменьшение ядерных арсеналов произошло в основном благодаря России и США, которые обладают более 90% ядерных вооружений.

По информации экспертов института, в начале 2019 года ядерный арсенал России насчитывал около 4 тыс. 330 боеголовок, в том числе 2,5 тыс. стратегических наступательных, из которых около 1,6 тыс. развернуты на баллистических ракетах наземного и морского базирования и на авиабазах.

Ядерный арсенал США к тому же времени насчитывал 3,8 тыс. боеголовок – примерно столько же, что и в январе 2018 года. Он включал около 1 тыс. 750 развернутых боеголовок, из которых приблизительно 1,6 тыс. стратегических и 150 тактических.

При этом, как отмечается в докладе, и у России, и у США есть дорогостоящие программы по замене и модернизации ядерных боеголовок, а также ракетных и авиационных средств их доставки.

Ядерные арсеналы всех остальных стран значительно меньше, однако все эти государства либо разрабатывают новые системы, либо уже размещают их, либо объявляют о намерении идти по этому пути. Запасы таких вооружений наращивают Китай, Индия и Пакистан, говорится в документе.

Ранее в СИПРИ сообщали, что Россия и США являются главными экспортерами вооружений в период с 2014 по 2018 годы.

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Ольга Никитина