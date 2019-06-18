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18.06.2019
Lenta.ru

В США отказали России в мировом господстве

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Источник изображения: Фото: Thomas Peter / Reuters

Россия не сможет стать мировым лидером в области искусственного интеллекта (ИИ), пишет Defense Оne.

"Россия в конечном итоге потерпит неудачу в стремлении стать лидером в области ИИ из-за неспособности развивать культуру инноваций", — пишет американское издание.

Среди основных причин этого в Defense Оne видят повсеместную коррупцию, отсутствие защиты частной собственности и избыточный контроль со стороны органов государственной безопасности. "В России государство традиционно препятствовало свободному потоку знаний через свои границы, потому что Москва рассматривает неконтролируемое распространение информации как угрозу политической и национальной безопасности", — пишет издание.

В своей публикации Defense Оne отмечает, что советские и российские лидеры регулярно заявляли и заявляют о необходимости технологических прорывов, которые в реальности не совершаются. Так, издание вспоминает заявление президента России Владимира Путина о способе достижения мирового господства, сделанное в сентябре 2017 года, а опасения премьер-министра Дмитрия Медведева, предложившего создать Сколково с целью преодолеть растущий технологический разрыв страны с Западом, сравнивает с аналогичным предостережением первого заместителя министра обороны СССР Николая Огаркова, сделанном в 1983 году и впоследствии опубликованном на страницах The New York Times.

"Резиденты Сколково получили инвестиции от Microsoft, IBM и Intel. Тем не менее, из-за коррупции и государственного вмешательства многие из ведущих новаторов Сколково покинули Россию и сейчас работают в США и Европе", — пишет Defense Оne.

Согласно Defense Оne, в России "любые разработки в области ИИ будут присваиваться государством, что будет препятствовать коммерческим инвестициям". "Таким образом, весьма вероятно, что значительная часть ведущих российских талантов в областях, имеющих отношение к исследованиям ИИ, как и многие их коллеги из Сколково, продолжат работу в странах, которые позволят им достичь своих целей", — уверено издание.

Там уверены, что Россия в области ИИ будет отставать от США, Китая и Западной Европы.

В мае Путин призвал сделать Россию лидером IT-сферы. В том же месяце глава государства заявил, что тот, кто сможет создать монополию в сфере ИИ, станет властелином мира.

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2 комментария
№1
18.06.2019 10:40
Цитата, q
сделать Россию лидером IT-сферы.
А СССР и Россия и так были лидерами IT-сферы пока нас не начали учить жить.
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№2
18.06.2019 21:32
Цитата, q
Резиденты Сколково получили инвестиции от Microsoft, IBM и Intel. Тем не менее, из-за коррупции и государственного вмешательства многие из ведущих новаторов Сколково покинули Россию и сейчас работают в США и Европе
Автор пытается делать вид, что инвестиции - это подарок. Мол, мы им подарок сделали, а они всё-равно к нам приехали.
Уехали именно отрабатывать этот "подарок" - инвестиции. И удивляться нечему, ведь изначально Сколково - это пылесос для перекачки наших талантов за бугор.
Цитата, q
любые разработки в области ИИ будут присваиваться государством
Скупка результатов интеллектуального труда государством - не страшно. Лишь бы платили как следует. За бугром эти результаты изобретатель тоже продаёт, а государству или корпорации - какая ему разница? А в Сколково изобретатель свои будущие результаты продаёт уже входя в Сколково, вот потом и едет отрабатывать за бугор.
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