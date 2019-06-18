Отдать "хвосты": Минобороны усложняет экзамены в военных вузах

Минобороны вводит новые правила обучения в военных вузах, сообщили "Известиям" в оборонном ведомстве. Для курсантов, накопивших задолженности по разным предметам, меняются условия пересдачи: на начальном этапе исправить двойку будет проще, повторно — уже сложнее. Во время выпускных экзаменов будущим специалистам предстоит показать умение работать в реальной обстановке: для этого в состав каждой аттестационной комиссии включат офицеров, обладающих боевым опытом. Кроме того, навыки военно-политической работы теперь будут осваивать все курсанты.

Минобороны вводит новые правила обучения в военных вузах, сообщили "Известиям" в оборонном ведомстве. Для курсантов, накопивших задолженности по разным предметам, меняются условия пересдачи: на начальном этапе исправить двойку будет проще, повторно — уже сложнее. Во время выпускных экзаменов будущим специалистам предстоит показать умение работать в реальной обстановке: для этого в состав каждой аттестационной комиссии включат офицеров, обладающих боевым опытом. Кроме того, навыки военно-политической работы теперь будут осваивать все курсанты.

Проверка на практиках

Как сообщили "Известиям" в Минобороны, ведомством уже разработаны изменения в приказ министра №670, который регламентирует организацию образовательной деятельности в военных вузах. Предполагается, что поправки вступят в силу в конце этого года.

Изменения в приказе позволят корректировать программы обучения. Руководство учебного заведения сможет менять их, если окажется, что какие-то предметы не влияют на изучение основной специальности. Это даст право вводить дополнительные курсы, сокращать или исключать какие-то программы и дисциплины.

Самые большие изменения произойдут в процессе итоговой аттестации. Выпускная госкомиссия будет состоять из пяти человек, не менее двух из которых должны быть "ведущими специалистами, непосредственно связанными с боевой и повседневной деятельностью войск".

— В комиссию будут включены офицеры с опытом военной и боевой службы. В нее смогут войти военачальники уровня командующего войсками округа, рода войск или главкома какого-либо вида вооруженных сил. Они назначаются в комиссию приказом соответствующего органа военного управления, в интересах которого ведется подготовка специалистов, — пояснил "Известиям" учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств "Гвардия" Олег Жердев. — Раньше этого норматива не было, и вся экзаменационная комиссия могла состоять из преподавателей и профессоров. Теперь знания курсантов будут проверять не только теоретики, но и практики.

Это нововведение, по мнению Олега Жердева, позволит лучше оценить знания выпускников, понять общий уровень их подготовки. Комиссия сможет определить, насколько каждый будущий офицер будет востребован в войсках. В случае необходимости программы обучения будут скорректированы, что даст возможность готовить специалистов, которые после прибытия в войска способны сразу применить свои знания в реальной боевой обстановке.

— Иногда преподаватели отрываются от войсковой практики, — отметил бывший замначальника военной академии имени Гагарина генерал-лейтенант Иван Найденов. — Офицер из войск сможет проверить не только знания курсанта, но и умение применять их в реальных условиях.

Проще сдать

Курсанты-двоечники получат больше возможностей для пересдачи экзамена. Ранее для ликвидации задолженности по указанию начальника кафедры ученый совет факультета должен был создать комиссию. Теперь первая пересдача будет проходить как обычный экзамен. Но в случае неудачи знания курсанта станут проверять уже более строго: пересдачу будет принимать аттестационная комиссия, которая создается приказом уже не начальника кафедры, а начальника вуза.

Новые правила дадут возможность отстающим курсантам пересдать экзамен, а в случае неудачи — показать свои знания перед комиссией, чтобы исключить подозрения в предвзятости преподавателя, отметил генерал-лейтенант Иван Найденов.

Еще одно положение документа упростит курсантам выпускных курсов сдачу госэкзамена по физподготовке. Теперь выполнить все нормативы можно будет на завершающем этапе обучения в последнем семестре.

Сам себе замполит

Согласно поправкам, меняется и положение закона, регламентирующее воспитательную работу в военных вузах. Обучать воспитанию личного состава теперь будут не только будущих замполитов, а всех офицеров, говорится в пункте о военно-политической работе.

Одним из направлений такой работы станет взаимодействие с многонациональным коллективом — до сегодняшнего дня эта тема в войсках практически не поднималась. Офицеров также научат работе и с солдатами разных религиозных взглядов. Поддержание межрелигиозного мира указано в документе, как одна из задач военно-политической работы.

Ранее "Известия" уже сообщали, что Минобороны планирует повысить требования к поступающим в военные вузы. Помимо результатов ЕГЭ, будущие курсанты должны будут в режиме реального времени пройти специальные тесты. Кроме того, по результатам отбора кандидаты будут включаться в одну из трех категорий: подходящие для боевой деятельности, способные к управленческой работе и все остальные (инженеры, тыловики, штабисты и т.д.)

Разработанные тесты размещены в "военном интернете" — внутренней компьютерной сети Минобороны. Задание можно пройти в любой точке страны, где есть доступ к соответствующей программе. Система подстраивается под кандидата прямо в ходе тестирования. К примеру, если ответы указывают на склонность к боевой службе, ему будет предложен соответствующий блок вопросов. Некоторые из них содержат задания по разным предметам школьной программы, чтобы проверить общую эрудированность абитуриента. В новую систему также включены элементы, позволяющие определить потенциальную предрасположенность кандидата к совершению поступков, которые могут повлиять на будущую службу.