БТР "Шоэт" - провал израильских эпигонов

Попытка израильтян скопировать БТР-152 с опозданием на тридцать лет

Израильские оружейники никогда не чурались эпигонства. Причем иной раз "творческое переосмысление" чужих конструкций приносило немалый успех, в том числе и коммерческий.

Так, созданный на основе чехословацкого пистолета-пулемета Sa.23 конструкции Я. Холечека израильский "Узи" Узиэля Галя позволил не только вооружить бойцов ЦАХАЛ, но и имел неожиданный коммерческий успех на мировом рынке вооружений. Более того, этот не слишком совершенный пистолет-пулемет в свою очередь вызвал к жизни немало реплик и подражаний.

А вот судьба израильского "Калашникова" - штурмовой винтовки "Галил", несмотря на более солидный "исходник" и весьма неплохое исполнение, сложилась не столь блестяще. Несмотря на то, что автоматом заинтересовался ряд армий, он все же не мог составить на мировом рынке вооружений конкуренцию АК, прежде всего, в силу дешевизны последнего. В конце концов, от "Галила" отказался даже ЦАХАЛ, который было выгоднее вооружать М-4 и М-16, пусть не такими надежными, но поступающими из США по программе военной помощи.

Еще более драматической оказалась попытка израильтян сделать "ремейк" советского БТР-152, некогда широко используемого в ВС Египта, Сирии, Ирака, а также в странах Третьего мира, идущих по "социалистическому пути развития".

Израильтяне познакомились с этой боевой машиной, как и со многими другими образцами советского вооружения, в ходе боевых действий на Ближнем Востоке и достаточно высоко ее оценили. Во всяком случае, несколько БТР-152, попавших в руки израильтян в качестве боевых трофеев, были приняты на вооружение ЦАХАЛ.

Эта советская бронемашина образца 1947 года, воплотившая в себе опыт Великой Отечественной войны, вдохновила инженеров израильской компании Nimda на довольно странную идею создать нечто подобное. Странную потому, что она посетила их в конце 70-х годов прошлого столетия. То есть, к тому времени, когда этот некогда неплохой БТР безнадежно устарел в силу изменившегося вооружения, тактики применения бронетехники и борьбы с ней.

То есть, в то время как страны НАТО и ОВД работали над созданием новых БМП и БТР закрытого типа, КБ "Нимды" реализовывало схему уже отвернутую в этих странах, как устаревшую. "Новинка" получила название "Шоэт" (Shoet), и основой для ее создания послужило шасси 2,5-тонного армейского грузовика REO M-35. Говорить что "Шоэт" был копией БТР-152, не совсем верно. Израильтяне позаимствовали только концепцию, а их бронетранспортер, хоть и был похож на советский внешне, отличался от него многими деталями.

"Израильтянин" получил более солидную броню, более мощный двигатель - шестицилиндровый дизель с водяным охлаждением "General Motors" V-53 мощностью 172 л.с, гидромеханическую трансмиссию и даже автоматическую коробку передач. Кроме того, "Шоэт" получил довольно мощное вооружение. По бортам была возможна установка до четырех пулеметов калибром 7,62 мм или 12,7 мм. Кроме того, в боевом отделении была предусмотрена установка 52-мм или 81-мм миномета, 106-мм безоткатного орудия или пусковой ПТУР.

ТТХ БТРа:

колесная формула: 6х6;

экипаж - 2 человека, десант - 10 человек;

боевая масса - 9700 кг;

габаритные размеры, мм: длина – 6640, ширина – 2200, высота (без пулеметов) – 2080; броня борта - 8 мм , лоб – 10 мм, днище – 14 мм.

максимальная скорость по шоссе, 90 км/ч;

запас хода по шоссе 400 км.

Помимо использования в качестве бронетранспортера, предполагались модификации командно-штабной, санитарной и эвакуационной машины. Надо сказать, что в процессе проектирования и создания прототипа израильские военные не проявили должного интереса к БТР. Что и понятно, период становления армии обороны Израиля был позади, от принципа "с миру по нитке" в ЦАХАЛ уже давно отказались, стремясь получить только самое современное вооружение, которое давало еврейскому государству шанс на победу над многочисленным противником.

Так что "Шоэт" практически изначально предназначался для внешнего рынка. Разработчики были убеждены, что он, в силу более совершенных технических решений, без труда потеснит более архаичные советские БТР-40 и БТР-152. Но при этом израильтяне не учли того обстоятельства, что рынок был буквально перенасыщен советскими машинами. Ведь в СССР было выпущено более 20 000 БТРов обоих типов, и после того, как Советская Армия начала перевооружаться на более современные БТР-60, БТР-70, БРДМ, львиная доля "сороковок" и "сто пятьдесят двоек" была отправлена за рубеж. Причем, в основном эти машины поставлялись в виде безвозмездной помощи или – по бартеру. Например, в обмен на алжирские апельсины. Что-либо противопоставить такому демпингу израильтяне не смогли.

Единственный сохранившийся экземпляр "Шоэта" находится в израильском музее Yad la-Shiryon, где и стоит памятником старой истины, что "и на старуху бывает проруха", и вечным укором маркетологам компании "Нимда".

Борис Дмитриев

Газета "Военно-промышленный курьер",