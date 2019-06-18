Бой советских танков: в Ливии схлестнулись Т-55

Ливийский военный и советский танк Т-55 во время боя с боевиками в провинции Сирт, август 2016 года.

В Сети появилось видео боя двух советских танков в Ливии

Советские танки стреляют друг в друга - в Ливии. В Сети опубликовали видео танкового боя между Т-55 сил Правительства национального согласия и такой же боевой машиной Ливийской национальной армии маршала Хафтара. Танк ПНС стрелял из засады, снаряд попал Т-55 хафтаровцев в борт. По-видимому, экипаж подбитого танка не понял, откуда по ним ведется огонь. Пока ливийцы сражаются за столицу, в страну проникают джихадисты из запрещенного ИГ.

Кадры дуэли между двумя Т-55 в Ливии были опубликованы видеоагентство Ruptly. Отмечается, что построенные еще в Советском Союзе танки вступили в бой в районе города Триполи, сообщает НСН.

Впрочем, дуэлью этот бой можно назвать с натяжкой - танк сил Правительства национального согласия (ПНС) стрелял по Т-55 Ливийской национальной армии (ЛНА) из засады. Снаряд угодил боевой машине в борт.

На видео видно, что от подбитого танка ЛНА маршала Халифы Хафтара валит густой черный дым. По-видимому, танкисты-хафтаровцы даже не поняли, откуда по ним ведется огонь.

При этом люки горящего Т-55 открыты, поэтому есть основания предполагать, что танкистам удалось покинуть горящую боевую машину.

Однако основной бронетехникой в боях под Триполи остаются "джихад-мобили" - пикапы с установленными на них пулеметами и крупнокалиберными "зушками" - советскими 23-мм спаренными зенитными установками.

Бои в Ливии разгорелись с новой силой в начале апреля 2019 года. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в ходе конфликта вокруг Триполи погибли более 650 человек, еще порядка 3,5 тыс. получили ранения.

4 апреля, в канун президентских и парламентских выборов в Ливии, верховный главнокомандующий оппозиционных сил маршал Халифа Хафтар отдал приказ войскам наступать на столицу страны.

Представители ПНС в Триполи заявили, что Хафтар атакует город по нескольким направлениям. Лидер повстанцев заявил, что войска были направлены к Триполи, чтобы освободить его от "вооруженных группировок боевиков".

Международные наблюдатели считают, что наступление Ливийской национальной армии Хафтара может покончить с двоевластием в Ливии. В 2011 году, после свержения Муаммара Каддафи, в стране под эгидой ООН было сформировано Правительство национального согласия, возглавленное Фаизом Сараджем.

Парламент Ливии в городе Тобрук, расположенном к востоку от Триполи, отказался признавать правительство Сараджа. В стране вспыхнула гражданская война, но после нескольких крупных сражений конфликт был "заморожен". Все последовавшие в дальнейшем переговоры между Тобруком и Триполи не приносили никаких плодов.

Вскоре после апрельского наступления хафтаровцев войска Правительства национального согласия заявили, что остановили фельдмаршала. "Ситуация на дороге, идущей вдоль побережья, стабильная. 150 человек Хафтара взяты в плен", - заявил источник в силах ПНС.

Однако вскоре источники РИА "Новости", близкие к командованию Халифы Хафтара, сообщили, что бои в окрестностях столицы продолжаются, а тобрукские солдаты маршала удерживают аэропорт. "Взят под контроль международный аэропорт Триполи, в его окрестностях идут бои", - сказал собеседник агентства.

Силы, возглавляемые Хафтаром, контролируют большую часть территории Ливии - города Бенгази и Тобрук на востоке, а также большую часть ливийской Сахары. ПНС удерживает ряд населенных пунктов на побережье на западе Ливии - и столицу страны Триполи. Перевес у Хафтара есть, но незначительный - 25 тыс. против 18 тыс. солдат ПНС, сосредоточенных в основном на побережье - в то время, как хафтаровцы рассредоточены по всей территории страны.

В конфликте замешаны также и другие силы - пару населенных пунктов на юге, в пустыне, контролируются кочевниками-туарегами.

При этом на фоне гражданской войны в Ливию проникли и террористы "Исламского государства" (организация запрещена в России) (ИГ, запрещено в России). Как сообщает ФАН, боевиков, получивших опыт войны в Сирии, перебрасывают в ливийскую Мисурату. Возглавить банды игиловцев может их одиозный лидер - Абу-Бакр аль-Багдади.

В начале мая боевики ИГ атаковали отряды хафтаровцев в районе города Себха, убив не менее девяти человек. Спустя несколько дней бандиты ИГ напали на частный сектор в городе Годдва, лишив жизни троих местных жителей. Еще через неделю произошла крупная атака около населенного пункта Зелла в центральной части страны - тогда исламистами были убиты двое военных ЛНА Хафтара, а еще четверо - похищены. Все атаки происходили на юго-западе Ливии.

Представители ЛНА неоднократно подчеркивали, что постоянные нападения ИГ нацелены на то, чтобы отвлечь силы Халифы Хафтара от штурма Триполи и парализовать любые боевые действия против Правительства национального согласия.

Иван Апулеев