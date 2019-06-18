Войти
18.06.2019
Газета.ru

Бой советских танков: в Ливии схлестнулись Т-55

732
0
+1
Ливийский военный и советский танк Т-55 во время боя с боевиками в провинции Сирт, август 2016 года
Ливийский военный и советский танк Т-55 во время боя с боевиками в провинции Сирт, август 2016 года.
Источник изображения: Goran Tomasevic/Reuters

В Сети появилось видео боя двух советских танков в Ливии

Советские танки стреляют друг в друга - в Ливии. В Сети опубликовали видео танкового боя между Т-55 сил Правительства национального согласия и такой же боевой машиной Ливийской национальной армии маршала Хафтара. Танк ПНС стрелял из засады, снаряд попал Т-55 хафтаровцев в борт. По-видимому, экипаж подбитого танка не понял, откуда по ним ведется огонь. Пока ливийцы сражаются за столицу, в страну проникают джихадисты из запрещенного ИГ.



Кадры дуэли между двумя Т-55 в Ливии были опубликованы видеоагентство Ruptly. Отмечается, что построенные еще в Советском Союзе танки вступили в бой в районе города Триполи, сообщает НСН.

Впрочем, дуэлью этот бой можно назвать с натяжкой - танк сил Правительства национального согласия (ПНС) стрелял по Т-55 Ливийской национальной армии (ЛНА) из засады. Снаряд угодил боевой машине в борт.

На видео видно, что от подбитого танка ЛНА маршала Халифы Хафтара валит густой черный дым. По-видимому, танкисты-хафтаровцы даже не поняли, откуда по ним ведется огонь.

При этом люки горящего Т-55 открыты, поэтому есть основания предполагать, что танкистам удалось покинуть горящую боевую машину.

Однако основной бронетехникой в боях под Триполи остаются "джихад-мобили" - пикапы с установленными на них пулеметами и крупнокалиберными "зушками" - советскими 23-мм спаренными зенитными установками.

Бои в Ливии разгорелись с новой силой в начале апреля 2019 года. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в ходе конфликта вокруг Триполи погибли более 650 человек, еще порядка 3,5 тыс. получили ранения.

4 апреля, в канун президентских и парламентских выборов в Ливии, верховный главнокомандующий оппозиционных сил маршал Халифа Хафтар отдал приказ войскам наступать на столицу страны.

Представители ПНС в Триполи заявили, что Хафтар атакует город по нескольким направлениям. Лидер повстанцев заявил, что войска были направлены к Триполи, чтобы освободить его от "вооруженных группировок боевиков".

Международные наблюдатели считают, что наступление Ливийской национальной армии Хафтара может покончить с двоевластием в Ливии. В 2011 году, после свержения Муаммара Каддафи, в стране под эгидой ООН было сформировано Правительство национального согласия, возглавленное Фаизом Сараджем.

Парламент Ливии в городе Тобрук, расположенном к востоку от Триполи, отказался признавать правительство Сараджа. В стране вспыхнула гражданская война, но после нескольких крупных сражений конфликт был "заморожен". Все последовавшие в дальнейшем переговоры между Тобруком и Триполи не приносили никаких плодов.

Вскоре после апрельского наступления хафтаровцев войска Правительства национального согласия заявили, что остановили фельдмаршала. "Ситуация на дороге, идущей вдоль побережья, стабильная. 150 человек Хафтара взяты в плен", - заявил источник в силах ПНС.

Однако вскоре источники РИА "Новости", близкие к командованию Халифы Хафтара, сообщили, что бои в окрестностях столицы продолжаются, а тобрукские солдаты маршала удерживают аэропорт. "Взят под контроль международный аэропорт Триполи, в его окрестностях идут бои", - сказал собеседник агентства.

Силы, возглавляемые Хафтаром, контролируют большую часть территории Ливии - города Бенгази и Тобрук на востоке, а также большую часть ливийской Сахары. ПНС удерживает ряд населенных пунктов на побережье на западе Ливии - и столицу страны Триполи. Перевес у Хафтара есть, но незначительный - 25 тыс. против 18 тыс. солдат ПНС, сосредоточенных в основном на побережье - в то время, как хафтаровцы рассредоточены по всей территории страны.

В конфликте замешаны также и другие силы - пару населенных пунктов на юге, в пустыне, контролируются кочевниками-туарегами.

При этом на фоне гражданской войны в Ливию проникли и террористы "Исламского государства" (организация запрещена в России) (ИГ, запрещено в России). Как сообщает ФАН, боевиков, получивших опыт войны в Сирии, перебрасывают в ливийскую Мисурату. Возглавить банды игиловцев может их одиозный лидер - Абу-Бакр аль-Багдади.

В начале мая боевики ИГ атаковали отряды хафтаровцев в районе города Себха, убив не менее девяти человек. Спустя несколько дней бандиты ИГ напали на частный сектор в городе Годдва, лишив жизни троих местных жителей. Еще через неделю произошла крупная атака около населенного пункта Зелла в центральной части страны - тогда исламистами были убиты двое военных ЛНА Хафтара, а еще четверо - похищены. Все атаки происходили на юго-западе Ливии.

Представители ЛНА неоднократно подчеркивали, что постоянные нападения ИГ нацелены на то, чтобы отвлечь силы Халифы Хафтара от штурма Триполи и парализовать любые боевые действия против Правительства национального согласия.


Иван Апулеев

Права на данный материал принадлежат Газета.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Ливия
Россия
Сирия
Продукция
Т-55
Шахид-мобиль
Компании
ООН
Похожие новости
10.04.2019
Эстафета трофеев
31.05.2017
Без вести продавшие
26.01.2016
Место в историях
26.12.2012
Главные военные события года
27.08.2012
Вашингтон не отказывается от "бизнеса на крови"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.06 21:41
  • 49
Роскосмос и власти Москвы начали работу над проектом Национального космического центра
  • 18.06 21:32
  • 2
В США отказали России в мировом господстве
  • 18.06 20:57
  • 1
Белый дом заявил о полной победе над Исламским государством в Сирии
  • 18.06 20:26
  • 2
Британский спецназ готовится к новой войне
  • 18.06 20:18
  • 12
Охотник на аллигаторе: в России унифицируют боевые вертолеты
  • 18.06 19:54
  • 20
Sina (Китай): как Россия умудряется создавать истребители, если у нее отсталые электронные технологии?
  • 18.06 19:52
  • 19
МиГ-41 сделают незаметным
  • 18.06 19:16
  • 36
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным
  • 18.06 15:31
  • 1
Военные атташе Сирии, Венесуэлы и еще 13 стран участвуют в офицерском бале в Севастополе
  • 18.06 14:25
  • 163
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 18.06 13:36
  • 2
Американцы тестируют гиперзвуковое оружие
  • 18.06 12:28
  • 3
Источник: в России собрали второй образец военного транспортника Ил-112В
  • 18.06 12:19
  • 2
Глава NASA посетил стенд "Роскосмоса" на авиасалоне в Ле Бурже
  • 18.06 11:47
  • 2
"Ми" из будущего: "Ночной суперохотник" успешно испытан в Сирии
  • 18.06 11:41
  • 1
Победителя конкурса инновационных проектов аэрокосмической отрасли назовут в конце августа