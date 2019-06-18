Самолет-монстр идет с молотка

Экспериментальный самолет-катамаран Stratolaunc, созданный для воздушного старта ракет-носителей, выставлен на продажу за $ 400 млн. В указанную сумму входит не только само воздушное судно, но и права интеллектуальной собственности, ангары и иные объекты, с ним связанные.

Как сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источники, воздушное судно продаёт инвестиционный конгломерат Vulcan, которым до недавнего времени владел один из основателей корпорации Microsoft Пол Аллен. Stratolaunch создан как воздушная платформа для запуска ракет-носителей Pegasus XL, предназначенных для вывода спутников на орбиту.

Экспериментальный самолет в апреле совершил первый испытательный полет в Калифорнии над пустыней Мохаве, развив скорость 304,17 км/ч и достигнув высоты чуть более 5 км. Он продержался в воздухе 150 минут, информировала Stratolaunch Systems. Комментировать публикацию телеканала в компаниях Stratolaunch Systems и Vulcan отказались.

Согласно информации на сайте компании, Stratolaunch состоит из двух 73-метровых фюзеляжей, соединенных общим крылом длиной 117 м. Это больше протяженности поля для игры в американский футбол. Самолет оснащен шестью двигателями производства Pratt&Whitney. Масса составляет 250 тонн, с полной нагрузкой - около 590 тонн. Движение по взлетно-посадочной полосе обеспечивает 28-колесное шасси, длительность полета без дозаправки - до 10 часов.