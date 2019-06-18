"Сосна"-невидимка: новейший российский ЗРК попал на видео

Обновленный ЗРК "Сосна" Минобороны попал на видео

Новый зенитный ракетный комплекс "Сосна" на шасси БМП-3 будет представлен на военно-техническом форуме "Армия-2019" в подмосковной Кубинке. Особенность ЗРК заключается в том, что его можно устанавливать практически на любые платформы - как гусеничные, так и колесные. При этом боевая машина невидима для радиолокационных систем противника из-за технических особенностей системы наведения.

Новейшая модификация зенитно-ракетного комплекса "Сосна" будет представлена в ближайшее время на военно-техническом форуме "Армия-2019". Видеозапись с ЗРК на базе БМП-3 показал телеканал "Звезда".

"Главная особенность этой системы заключается в том, что она может быть установлена на любом шасси: на колесном, на гусеничном. Еще одна особенность - способность работать по трем средам. Разворот установки происходит за считанные секунды", - сообщил корреспондент канала.

Кроме того, на видео попала модификация "Сосны", установленная на МТЛБ - многоцелевой легкий бронированный транспортер.

Ракетный комплекс может работать в любых метеорологических условиях - и днем, и ночью. "Сосна" состоит из 12 транспортно-пусковых контейнеров. Экипаж ЗРК состоит из двух человек - оператора-наводчика и водителя-механика.

Важная особенность "Сосны" - ее незаметность.

По словам замтехдиректора КБ точного машиностроения им. Нудельмана Владимира Уклеева, работа системы обнаружения и наведения "Сосны" проходит в оптическом диапазоне - и радиолокационные системы противника не могут ее засечь. ЗРК прошел все государственные испытания - по расчетам создателей "Сосны", комплекс может быть включен в программу гособоронзаказа до конца 2019 года.

"Сосна" - высокоэффективный и точный комплекс, способный поражать самолеты, вертолеты и беспилотники противника. Процесс боевой работы полностью автоматизирован, а время реакции "предельно мало" - всего несколько секунд.

Среди российских и зарубежных аналогов с лазерно-лучевой системой наведения "Сосна" выделяется рекордной дальностью поражения - до 5 км при высоте полета цели также до пяти километров.

Фактически, "Сосна" представляет собой глубокую модификацию созданного в СССР зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10". При этом новейший ЗРК можно устанавливать не только на сухопутную бронетехнику, но и на палубы морских кораблей. При этом ведущие армии мира, в том числе и США, не имеют аналогов "Сосны".

В конце марта директор предприятия-разработчика КБ точного машиностроения им. Нудельмана Валерий Макеев сообщил, что скоро российские комплексы противовоздушной обороны станут невидимыми для противника - благодаря новой станции кругового обзора, не имеющей радиоизлучения, по которому возможно обнаружение установок ПВО, передает ФАН.

Одной из главных особенностей станции является ее пассивность - она не имеет радиоизлучения, по которому противник может ее засечь и ликвидировать.

"Дело в том, что во всех современных конфликтах первым делом уничтожаются комплексы ПВО противника, обнаруживаемые по радиоизлучению, а дальше средства воздушного нападения спокойно делают свое дело", - подчеркнул Макеев.

Российские зенитные ракетные комплексы - одна из наиболее популярных новинок на международном рынке вооружений. В частности, зенитно-ракетная система С-400 "Триумф" востребована как среди восточных партнеров России, так и среди членов НАТО.

В начале октября 2018 года Россия и Индия заключила договор на поставку комплексов. Индия стала уже третьим зарубежным покупателем. Как заявил начальник штаба сухопутных войск страны Бипин Рават, Нью-Дели купил "Триумфы", несмотря на угрозы США ввести санкции.

В 2015 году контракт на поставку ЗРС С-400 был подписан с Китаем. В КНР "Триумф" назвали лучшим зенитным комплексом в мире. Осенью 2018 года США ввели санкции в отношении департамента обеспечения министерства обороны Китая из-за покупки Пекином 10 самолетов Су-35 и оборудования для ЗРС С-400.

Турция и Россия подписали договор о приобретении ЗРС в декабре 2017 года. Москва и Анкара договорились о передаче двух батарей С-400, которые будут обслуживаться турецкими военными, для чего они пройдут обучение в Вооруженных силах России. Параллельно станет развиваться и военно-техническое сотрудничество для организации производства зенитных систем в Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган зaявил, что постaвки С-400 нaчнутся в первой половине июля, сообщает НСН.

Эрдогaн вновь подчеркнул, что Aнкaрa не нaмеренa откaзывaться от контрaктa по С-400. "Россия в рaмкaх сделки предостaвилa нaм рaзличные послaбления и выдaлa кредит с тaкими процентaми, которых не существует нa междунaродном рынке", - подчеркнул турецкий лидер.

По тактико-техническим характеристикам С-400, по данным экспертов, превосходит зарубежные аналоги, в частности американские и французские. Комплекс способен поражать до 12 целей одновременно. Одно из главных отличий С-400 от С-300 - возможность поражения самолетов и беспилотных аппаратов, летящих с гиперзвуковой скоростью.

Иван Апулеев