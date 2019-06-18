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18.06.2019
Интерфакс-АВН

США не должны иметь никакого отношения к ВТС РФ и Венесуэлы - Косачев в ответ на заявления Болтона

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Константин Косачев
Константин Косачев.
Источник изображения: kommersant.ru

Москва. 16 июня. ИНТЕРФАКС - США не могут и не должны иметь никакого отношения к сотрудничеству России и Венесуэлы, в том числе в сфере ВТС, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Взаимоотношения России и Венесуэлы, в том числе и в сфере военно-технического сотрудничества - это сфера компетенции исключительно этих двух стран. А развитие самой Венесуэлы - исключительно ее внутреннее дело и ее собственная компетенция", - сказал Косачев "Интерфаксу" в воскресенье в связи с заявлением советника по национальной безопасности президента США Джона Болтона.

"Ни в первом, ни во втором случае США не могут и не должны иметь к этому какого-либо отношения. От слова "никакого", - подчеркнул сенатор.

В воскресенье в Вашингтоне заявили, что Москва и Каракас в мае подписали новый оборонный контракт. "Мадуро совершенно неэффективно распорядился ресурсами Венесуэлы. В мае, когда сотни тысяч венесуэльцев голодали, Мадуро заплатил России $209 млн за оборонный контракт, чтобы купить ее дальнейшую поддержку", - утверждает Болтон в воскресенье в своей записи в твиттере.

"Венесуэльцы хотят настоящего демократического руководства, а не репрессий", - добавил Болтон.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Венесуэла
Россия
США
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