ТОП-7 самых безопасных пассажирских самолетов в мире

Один из ведущих авиастроителей мира – компания Boeing – переживает, мягко скажем, не лучшие времена. Практически один за другим потерпели катастрофу два самолета 737 MAX. А это одна из главных надежд заокеанского авиастроителя. Виной всему, очевидно, несовершенное программное обеспечение, которое делало самолет неуправляемым буквально на ровном месте. Однако это еще не все.

Последующее внутренне расследование показало, что кроме проблемного ПО сотни новых авиалайнеров Boeing имеют производственное дефекты, которые могут вызывать внештатные ситуации или даже новые аварии, если обстоятельства сложатся не в пользу экипажей и пассажиров.

Словом, даже самый надежный самолет от самого известного производителя может дать «сбой». И происходит это не в первой половине XX века, а сейчас, когда, казалось бы, такого рода трудности должны были давно остаться в прошлом. Ну а чтобы максимально обезопасить себя от преждевременной седины, мы приготовили подборку наименее опасных авиалайнеров современности.

7. Airbus A380

Первый полет: 2005 год

Число произведенных самолетов: более 230

Число потерянных самолетов: 0

Airbus A380. Источник: www.jetphotos.com

Airbus A380 – не только самый крупный авиалайнер в истории цивилизации, но и один из самых безопасных самолетов в истории. За все годы эксплуатации не было ни одного инцидента с его участием, которые бы закончился гибелью пассажиров или членов экипажа: на счету у самолета несколько аварий, однако ни одна из них не была серьезной. Причина такого положения дел тоже, в целом, понятна. Конечно, нужно отдать должное европейским авиастроителям, которые создали эту выдающуюся машину. Однако, справедливости ради, A380 построен относительно скромной по мировым меркам серией, так что его все же сложно назвать «самым безопасным».

В этой связи можно вспомнить российский авиалайнер Ил-96, за всю историю эксплуатации которого не случалось катастроф и аварий, повлекших гибель людей. Вот только построили эту машину серией в несколько десятков бортов. К слову, производство Airbus A380 тоже решили свернуть. Самолет не вписался в текущие экономические реалии, а если говорить еще более откровенно, то он существенно опоздал с рождением на свет. Появись он в одно время с Boeing 747, стал бы бестселлером. Но это теперь лишь фантазии.

6. Boeing 767

Первый полет: 1981 год

Число произведенных самолетов: более 1100

Число потерянных самолетов: 19

Boeing 767. Источник: www.jetphotos.com

У широкофюзеляжного 767-го были шансы стать проблемной машиной, ведь он стал первым двухмоторным авиалайнером, получившим право выполнять регулярные пассажирские рейсы через Атлантический океан. К счастью, Boeing 767 быстро зарекомендовал себя очень безопасной машиной. Этот самолет выпускают и сейчас: он вполне лаконично вписался между узкофюзеляжным Boeing 767 и крупным 747-м.

Одним из самых известных 767-х стал «Планер Гимли», пролетевший в 1983 году без капли топлива более 120 километров, снижаясь с высоты 8500 метров, и совершивший успешную посадку, без сколь-нибудь серьезных повреждений и жертв. Причем уже вскоре самолет вернули в строй.

5. Boeing 757

Первый полет: 1982 год

Число произведенных самолетов: более 1050

Число потерянных самолетов: 10

Boeing 757. Источник: www.jetphotos.com

Boeing 757 – узкофюзеляжный среднемагистральный авиалайнер, который производили до 2004 года. Имеет несколько модификаций, самая вместительная – Boeing 757-300 – могла брать на борт до 243 человек. 757-й множество раз попадал в разного рода неприятности, но чаще всего они заканчивались вполне благополучно, а одна катастрофа Boeing 757 приходилась примерно на четырнадцать миллионов летных часов. Всего в авариях с участием машин этого типа погибло 575 человек.

Для сравнения, легендарный Ту-154 построили такой же серией, как и Boeing 757, однако в катастрофах с его участием погибло более трех тысяч пассажиров и членов экипажей. Хотя, опять же, следует учесть, что советский авиалайнер начали эксплуатировать более чем на десять лет раньше: в те годы далеко не все авиалинии эксплуатировали настолько безопасные самолеты, как Boeing 757.

4. Airbus A330

Первый полет: 1992 год

Число произведенных самолетов: более 1400

Число потерянных самолетов: 11

Airbus A330. Источник: www.jetphotos.com

Airbus A330 является широкофюзеляжным пассажирским самолетом, который предназначен для средних и дальних маршрутов. Он имеет два двигателя. В целом, машина в очередной раз продемонстрировала, что «Аэробус» ничем не уступает своему главному оппоненту в лице Boeing. А европейские авиастроители не хуже американских. В 2017 году совершил первый полет Airbus A330neo – самая новая и потенциально наиболее безопасная версия знаменитого авиалайнера.

Главным новшеством стала установка двигателей Rolls-Royce Trent 7000, которые, кроме прочего, снизят расход топлива в сравнении с другими версиями примерно на 14%, а эксплуатационные расходы – на 8%. Пассажировместимость в стандартной двух-классной конфигурации у самолетов A330-800neo и A330-900neo составляет 257 и 287 мест соответственно.

3. Boeing 777

Первый полет: 1994 год

Число произведенных самолетов: более 1500

Число потерянных самолетов: 7

Boeing 777. Источник: www.jetphotos.com

Это двухдвигательный широкофюзеляжный пассажирский самолет для рейсов большой дальности. Статистка потерь и происшествий у 777-го была бы еще лучше, если бы не катастрофа Boeing 777 под Донецком в 2014 году (самолет сбили). При создании Boeing 777 инженеры всеми силами пытались продемонстрировать миру, что технологии Boeing впереди планеты всей. Самолет получил так называемую «стеклянную кабину» с жидкокристаллическими дисплеями, полностью цифровую электродистанционную систему управления fly-by-wire, а также целый комплекс новых решений по части бортовой электроники.

В конструкции фюзеляжа весьма широко для своего времени применили новейшие композитные материалы, которые, кроме всего, позволили уменьшить массу машины. Самая новая версия – Boeing 777X – получила инновационные двигатели GE9X, крылья из композитов со складывающимися законцовками. А также много других особенностей, благодаря которым самолет может быть востребованным еще много лет.

2. Boeing 737

Первый полет: 1967 год

Число произведенных самолетов: более 10 000

Число потерянных самолетов: 211

Boeing 737. Источник: www.jetphotos.com

Конечно, цифра в 200 потерянных машин выглядит угрожающе, однако не стоит забывать и о том, что по состоянию на апрель 2019 года построили 10542 разных модификаций Boeing 737. То есть, перед нами один из самых массовых самолетов всех времен и народов. Существенно более крупными сериями строили только военные машины в военные годы: можно вспомнить про 36 тысяч построенных советских штурмовиков Ил-2. Впрочем, мы немного отошли от темы.

Boeing 737 мог бы стать во главе нашего списка, потеснив и машины минувшего поколения и относительно новые лайнеры 90-х. Но не станет, в связи с известными событиями. Очевидно, что авиалайнеры Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX 9 имеют чересчур серьезные недоработки, так что конкретно эти машины в настоящее время бросают тень на все семейство 737-х. Однако можно почти не сомневаться, что недостатки ПО ровно как и некоторые сугубо конструктивные браки будут устранены в обозримом будущем.

1. Airbus A320

Первый полет: 1987 год

Число произведенных самолетов: более 8 000

Число потерянных самолетов: 42

Airbus A320. Источник: www.jetphotos.com

На узкофюзеляжном A320 впервые в истории массовых пассажирских самолетов применили электродистанционную систему управления или ЭДСУ. Она обеспечивает передачу управляющих сигналов от органов управления в кабине экипажа к исполнительным приводам аэродинамических поверхностей в виде электрических сигналов. Однако секрет успеха 320го кроется не только в ЭДСУ. Можно еще вспомнить про электронно-лучевые экраны вместо привычных на момент 80-х годов стрелочных приборов, боковые ручки вместо громоздких штурвалов, наконец, высочайший уровень автоматизации, который сходу позволил ограничиться двумя пилотами и сделать самолет максимально экономичным для авиакомпаний. Словом, проект создали специалисты высочайшего уровня. Удивительно и то, что совершив первый полет на 20 лет позже 737-го, Airbus A320 догоняет его по числу выпущенных машин, а новые версии обеих самолетов – 737 MAX и A320neo – ведут ожесточенную борьбу на рынке и задают тон всему мировому авиастроению.

В заключение отметим, что рейтинг не учитывал новейшие авиалайнеры – Airbus A350 XWB и Boeing 787 Dreamliner по причине того, что эти машины эксплуатируют недостаточно долго для того, чтобы ставить их в один ряд с самыми надежными машинами. Однако можно почти не сомневаться, что они, в целом, находятся в одном ряду.

Илья Легат