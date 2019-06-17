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17.06.2019
РИА Новости

Промсвязьбанк: почти треть военных после ухода в запас хотят открыть бизнес

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Вывеска одного из отделений "Промсвязьбанка" в Москве. Архивное фото
Вывеска одного из отделений "Промсвязьбанка" в Москве. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Почти треть военнослужащих хотят открыть собственный бизнес после ухода в запас и больше половины из них заинтересованы в соответствующем обучении, сообщил РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума глава дирекции среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Александр Чернощекин.

"Среди военных есть интерес к созданию своего дела. По нашим опросам почти треть военнослужащих хотят открыть бизнес после ухода в запас и больше половины заинтересованы в том, чтобы пройти соответствующее обучение", - сказал он.

По словам Чернощекина, банк в настоящее время разрабатывает комплексную программу обучения бывших военных основам предпринимательской деятельности и рассчитывает осенью начать первые оффлайн-курсы.

"Программа будет включать такие модули, как формирование и управление командой, построение бизнес-модели, исследование рынка, жизненный цикл продукта, маркетинговая стратегия, построение продаж, продвижение в интернете, финансовый учет и другие направления", - рассказал он.

На базе Промсвязьбанка создан опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Единственным акционером банка является Росимущество.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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Россия
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Росимущество
Проекты
Гособоронзаказ
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