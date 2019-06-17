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17.06.2019
РИА Новости

Ливан готов взаимодействовать с Россией в сфере военного сотрудничества

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ВС Ливана
ВС Ливана.
Источник изображения: zaiprotiv.info

БЕЙРУТ, 15 июн - РИА Новости. Ливан открыт для любых предложений России в области военно-технического сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости министр обороны Ливана Ильяс Бусааб.

"Я отправлюсь в Москву и буду полностью открыт, чтобы ознакомиться с тем, что предложит российская сторона в рамках сотрудничества. В том числе, в области помощи. Ничто не препятствует этому. Но подобные решения остаются зависимы от решений, которые будут озвучены кабинету министров и на основании которых они примут подходящее решение", - сказал Бусааб.

По словам министра, ожидается продолжение переговоров по общим вопросам в рамках взаимных интересов России и Ливана.

Отвечая на вопрос о целях поездки делегации военного ведомства Ливана в Москву в текущем месяце Бусааб ответил, что "визит состоится по приглашению министерства обороны РФ в рамках организации военной выставки в конце текущего года. И это естественно, что мы будем принимать участие и встречи будут проходить по данной теме".

Говоря о возможном давлении со стороны США на Ливан в связи с переговорами Москвы и Бейрута по ВТС, министр пояснил, что давления нет.

"Что делает Ливан более лояльным к получению оружия от США, это их поставки в виде помощи, а не покупая их, они не оплачиваются. Другая техника из числа артиллерии и танков российского производства, приобретается за деньги по сей день", - добавил министр обороны.
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  • В новости упоминаются
Страны
Ливан
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
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5 комментариев
№1
17.06.2019 13:33
У России попрошаек бесплатного оружия и так хватает, обойдёмся и без Ливана....
Денег от них всё равно не дождёшься...
0
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№2
17.06.2019 14:03
Ливанские ВС воевали с ИГ т. е. являются де факто нашими союзниками.
-1
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№3
17.06.2019 14:11
может разрешат какое разведывательное оборудование разместить на своей территории, чтоб за Израилем приглядывать...в обмен на какой нибудь хлам с баз хранения...было бы не плохо...
+1
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№4
17.06.2019 15:22
Цитата, А.С.Б. сообщ. №3
может разрешат какое разведывательное оборудование разместить ...
- думаю с той стороны шуму будет много... скорее штаты своего старья "отсыпят" с условием, что русских ни ногой ...

А так, допустим, разместив даже пассивную систему РТР можно быть в курсе кто, сколько и куда летает за "горкой" над Ливаном ...
0
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№5
17.06.2019 15:44
Цитата, Peter Tsk сообщ. №4
- думаю с той стороны шуму будет много... скорее штаты своего старья "отсыпят" с условием, что русских ни ногой ...
.
так вон ливанец открытым текстом и говорит...поедем послушаем что нам в РФ предложат...явно ведь не покупать едет, а рассматривать все варианты...раз мы его приглашаем, то наш то интерес понятен...

да и потом Ливан...там же сильны шииты...может разместив средства разведки мы таким образом можем и Ирану сливать(если он хорошо себя вести будет), чо там Израиль активничает...мало ли...но заманчиво поближе подвинуть к Израилю "глаза и уши"...
+1
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