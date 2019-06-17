Ливан готов взаимодействовать с Россией в сфере военного сотрудничества
БЕЙРУТ, 15 июн - РИА Новости. Ливан открыт для любых предложений России в области военно-технического сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости министр обороны Ливана Ильяс Бусааб.
"Я отправлюсь в Москву и буду полностью открыт, чтобы ознакомиться с тем, что предложит российская сторона в рамках сотрудничества. В том числе, в области помощи. Ничто не препятствует этому. Но подобные решения остаются зависимы от решений, которые будут озвучены кабинету министров и на основании которых они примут подходящее решение", - сказал Бусааб.
По словам министра, ожидается продолжение переговоров по общим вопросам в рамках взаимных интересов России и Ливана.
Отвечая на вопрос о целях поездки делегации военного ведомства Ливана в Москву в текущем месяце Бусааб ответил, что "визит состоится по приглашению министерства обороны РФ в рамках организации военной выставки в конце текущего года. И это естественно, что мы будем принимать участие и встречи будут проходить по данной теме".
Говоря о возможном давлении со стороны США на Ливан в связи с переговорами Москвы и Бейрута по ВТС, министр пояснил, что давления нет.
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Денег от них всё равно не дождёшься...
может разрешат какое разведывательное оборудование разместить ...- думаю с той стороны шуму будет много... скорее штаты своего старья "отсыпят" с условием, что русских ни ногой ...
А так, допустим, разместив даже пассивную систему РТР можно быть в курсе кто, сколько и куда летает за "горкой" над Ливаном ...
- думаю с той стороны шуму будет много... скорее штаты своего старья "отсыпят" с условием, что русских ни ногой ....
так вон ливанец открытым текстом и говорит...поедем послушаем что нам в РФ предложат...явно ведь не покупать едет, а рассматривать все варианты...раз мы его приглашаем, то наш то интерес понятен...
да и потом Ливан...там же сильны шииты...может разместив средства разведки мы таким образом можем и Ирану сливать(если он хорошо себя вести будет), чо там Израиль активничает...мало ли...но заманчиво поближе подвинуть к Израилю "глаза и уши"...