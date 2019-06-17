Правительство одобрило проект о регулировании госслужбы казачества
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Правительство России одобрило законопроект, предполагающий наделение президента РФ правом назначать и освобождать от должности атамана Всероссийского казачьего общества, соответствующе решение опубликовано на сайте кабмина.
Ранее сообщалось, что законопроектом предлагается наделить президента РФ полномочиями определять порядок согласования и утверждения уставов казачьих обществ, атаманов войсковых казачьих обществ, назначения и освобождения от должности атамана Всероссийского казачьего общества.
Кроме того, предлагалось наделить ФАДН РФ правом определять порядок утверждения атаманов казачьих обществ (кроме войсковых и всероссийского), создаваемых или действующих в пределах территории, на которой осуществляет свою деятельность другое казачье общество.
Законопроект был рассмотрен и одобрен 27 мая на заседании комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности.
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Казачество это, что армия? Если не армия тогда, что? И что с ним делать. Чем оно вообще должно заниматься.Тем же, чем при Николае кровавом - защищать господствующий класс. Там интересная компашка собирается: росгвардия, гвардия Кадырова, ну и до кучи к ним вот эти вот.