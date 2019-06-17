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17.06.2019
РИА Новости

Правительство одобрило проект о регулировании госслужбы казачества

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Казаки
Казаки.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Правительство России одобрило законопроект, предполагающий наделение президента РФ правом назначать и освобождать от должности атамана Всероссийского казачьего общества, соответствующе решение опубликовано на сайте кабмина.

Ранее сообщалось, что законопроектом предлагается наделить президента РФ полномочиями определять порядок согласования и утверждения уставов казачьих обществ, атаманов войсковых казачьих обществ, назначения и освобождения от должности атамана Всероссийского казачьего общества.

Кроме того, предлагалось наделить ФАДН РФ правом определять порядок утверждения атаманов казачьих обществ (кроме войсковых и всероссийского), создаваемых или действующих в пределах территории, на которой осуществляет свою деятельность другое казачье общество.

Законопроект был рассмотрен и одобрен 27 мая на заседании комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной службе российского казачества" в части определения порядка согласования и утверждения уставов и атаманов казачьих обществ" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в документе.
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Страны
Россия
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3 комментария
№1
17.06.2019 06:48
Казачество это, что армия? Если не армия тогда, что? И что с ним делать. Чем оно вообще должно заниматься.
0
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№2
17.06.2019 13:40
Казаки служат за царя и Отечество, не иначе царь объявился....
0
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№3
17.06.2019 18:58
Цитата, -Александр- сообщ. №1
Казачество это, что армия? Если не армия тогда, что? И что с ним делать. Чем оно вообще должно заниматься.
Тем же, чем при Николае кровавом - защищать господствующий класс. Там интересная компашка собирается: росгвардия, гвардия Кадырова, ну и до кучи к ним вот эти вот.
+1
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