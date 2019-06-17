Правительство одобрило проект о регулировании госслужбы казачества

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Правительство России одобрило законопроект, предполагающий наделение президента РФ правом назначать и освобождать от должности атамана Всероссийского казачьего общества, соответствующе решение опубликовано на сайте кабмина.

Ранее сообщалось, что законопроектом предлагается наделить президента РФ полномочиями определять порядок согласования и утверждения уставов казачьих обществ, атаманов войсковых казачьих обществ, назначения и освобождения от должности атамана Всероссийского казачьего общества.

Кроме того, предлагалось наделить ФАДН РФ правом определять порядок утверждения атаманов казачьих обществ (кроме войсковых и всероссийского), создаваемых или действующих в пределах территории, на которой осуществляет свою деятельность другое казачье общество.

Законопроект был рассмотрен и одобрен 27 мая на заседании комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной службе российского казачества" в части определения порядка согласования и утверждения уставов и атаманов казачьих обществ" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в документе.