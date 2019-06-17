Тегеран планирует объявить о планах по дальнейшему сокращению обязательств по СВПД - СМИ

Дубай. 16 июня. ИНТЕРФАКС - Организация атомной энергии Ирана в понедельник 17 июня планирует представить доклад, в котором будет содержаться информация о мерах по увеличению запасов обогащенного урана и производству тяжелой воды, передает в воскресенье "Тасним".

"Организация по атомной энергии Ирана на объекте в Араке огласит подготовительные шаги к сокращению своих обязательств в рамках ядерного соглашения", - говорится в сообщении агентства.

В соответствии с СВПД, подписанным Ираном и странами "шестерки" (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай и ФРГ) в 2015 году, Иран обязался ввести ограничения на свою ядерную программу в обмен на снятие санкций, введенных за ядерную программу.

В частности, СВПД предписывает, что количество центрифуг по обогащению урана должно быть сокращено с 19 тыс. до 6 тыс. Кроме того, Исламская республика в течение 15 лет снизит степень обогащения урана до безопасного уровня - 3,67%. Иран также согласился предоставить экспертам МАГАТЭ контролируемый "регулируемый доступ" к своим ядерным объектам.

8 мая 2018 года президент США Дональда Трамп издал указ о выходе из этого соглашения.

Другие страны, подписавшие соглашение, неоднократно заявляли, что сделка работает и должна сохраняться.

8 мая стало известно, что Тегеран в связи с выходом из соглашения США и введением Вашингтоном антииранских санкций прекращает выполнять некоторые обязательства по сделке.

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран дает европейским подписантам ядерного соглашения 60 дней на переговоры по выполнению СВПД. "На этот срок Иран останавливает продажу тяжелой воды и обогащенного урана. Если за это время никаких договоренностей достигнуто не будет, в Тегеране откажутся от ограничений по уровню обогащения урана", - заявил Рухани, комментируя решение о приостановке выполнения некоторых обязательств по СВПД в эфире иранского телевидения.

В частности, по словам президента, будет принято решение по работе комплекса в Араке, специализирующегося на обогащении урана.

По словам Рухани, шаги Тегерана не являются "концом для соглашения".

В свою очередь президент США Трамп пригрозил расправиться с Ираном, если он будет угрожать Вашингтону и провоцировать конфликт.