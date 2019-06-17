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17.06.2019
Российская газета

Танковая засада: Т-55 ПНС подбил Т-55 хафтаровцев в Триполи

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В столице Ливии продолжаются боевые действия, в ходе которых противоборствующие стороны используют стрелковое оружие, гранатометы, противотанковые управляемые ракеты и артиллерию. Время от времени задействуется авиация, в том числе беспилотная.

Несмотря на то, что в последнее время воюющие друг против друга формирования получили от своих спонсоров большое количество современной легкой бронетехники, основным мобильным оружием по-прежнему остаются пикапы с пулеметами и малокалиберными пушками. Разумеется, не обходится и без тяжелой бронетехники, в том числе танков. Так, на днях Т-55, принадлежащему одному из подразделений так называемого Правительства национального согласия, удалось уничтожить боевую машину такого же типа своих противников.

Судя по репортажу видеоагентства Ruptly, "пятьдесят пятый" ПНС находился в засаде, и ему удалось подкараулить двигавшуюся по дороге боевую машину хафтаровцев. Никакого боя или дуэли, по всей видимости, не было. Экипаж подбитого танка, вероятно, даже не понял, откуда по ним велся огонь. В результате они получили снаряд в борт, после чего начался пожар. Судя по открытым люкам, часть экипажа сумела спастись.

Это не первая потеря танков войсками фельдмаршала Хафтара, так в апреле силам ПНС удалось подбить в Триполи еще один Т-55. Правда, тогда, скорее всего, была использована противотанковая управляемая ракета.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

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Страны
Ливия
Продукция
Т-55
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