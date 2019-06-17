Войти
17.06.2019
Военное обозрение

Турецкие войска нанесли удар по позициям армии Сирии

566
0
-3

Из Сирии поступают сообщения о боестолкновении между турецким военным контингентом и сирийской правительственной армии на западе страны. Ранее в Турции заявили, что обстрелу подвергся наблюдательный пункт турецких войск в провинции Идлиб. Через некоторое время турецкое военное командование объявило виновниками обстрела силы САА.

Источник изображения: topwar.ru

Информационная служба Anadolu пишет, что турецкая армия нанесла удар по позициям САА.

Из материала:

Турецкая армия нанесла удар по позициям армии Башара Асада, подвергшей обстрелу один из наблюдательных пунктов ВС Турции в зоне деэскалации на северо-западе Сирии.

Информация подтверждена турецким министерством обороны.

Турки утверждают, что обстрел наблюдательного пункта в районе Мурак был спланированным и вёлся из района Талль Базан из артиллерийских орудий. Разрывы снарядов повредили часть оборудования турецкого НП.

Теперь основной вопрос: кому был выгоден обстрел турецких позиций и возникшие боестолкновения? Есть мнение, что сирийская армия может быть последней силой, которая могла бы извлечь хоть какую-то для себя выгоду при обстреле турецкого наблюдательного пункта. Зато крайне выгоден такой обстрел третьей силе, которой могут быть боевики, контролируемые зарубежными спецслужбами. Во-первых, турецкие военнослужащие уже поддались на провокацию и нанесли удар по САА, во-вторых, тот, кто эту провокацию готовил, явно попытался столкнуть лбами Анкару с ещё и Москвой. Дело в том, что турки уже подняли вопрос обстрела НП в Мураке перед российскими военнослужащими. Фактически Россию обвинили в том, что она не выполняет соглашений по стабилизации обстановки в зоне деэскалации.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Турция
Продукция
Anadolu УДК
Персоны
Башар Асад
Похожие новости
27.05.2019
Против России? Турция завезла оружие в Идлиб
06.09.2018
"Мы в сумасшедшем доме": как Трамп "заказал" Асада
21.09.2016
Визит начальника Генерального Штаба Вооруженных Сил России Валерия Герасимова в Турцию
16.10.2012
СМИ: На борту перехваченного самолета в Дамаск летели офицеры ФСБ
18.01.2012
Год 2011-й: геополитические итоги
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.06 23:07
  • 15
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего
  • 17.06 22:11
  • 4
Страсти в украинском военном руководстве
  • 17.06 20:41
  • 3
Болтон утверждает, что Мадуро в мае заключил с РФ оборонный контракт на $209 млн
  • 17.06 20:36
  • 10
На первых серийных Су-57 полностью обновлённого вооружения не будет
  • 17.06 20:35
  • 1
Опубликованы кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ
  • 17.06 20:23
  • 105
Главный урок катастрофы "Суперджета"
  • 17.06 19:47
  • 7
Разработчик назвал сроки испытаний нового поколения бронеавтомобилей "Тигр"
  • 17.06 19:33
  • 101
Уже не "Бардак": лучшую в мире версию БРМД-2М не стыдно показать на "Армии"
  • 17.06 19:25
  • 29
Новое оружие: в России могут появиться электромагнитные боеприпасы
  • 17.06 19:00
  • 48
Роскосмос и власти Москвы начали работу над проектом Национального космического центра
  • 17.06 18:58
  • 3
Правительство одобрило проект о регулировании госслужбы казачества
  • 17.06 18:15
  • 20
Нужны ли России новые авианосцы
  • 17.06 17:43
  • 9
Asia Times (Гонконг): Россия — по-прежнему слабейшая из сверхдержав
  • 17.06 17:23
  • 4
Охотник на аллигаторе: в России унифицируют боевые вертолеты
  • 17.06 17:14
  • 92
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия