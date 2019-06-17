Турецкие войска нанесли удар по позициям армии Сирии

Из Сирии поступают сообщения о боестолкновении между турецким военным контингентом и сирийской правительственной армии на западе страны. Ранее в Турции заявили, что обстрелу подвергся наблюдательный пункт турецких войск в провинции Идлиб. Через некоторое время турецкое военное командование объявило виновниками обстрела силы САА.

Источник изображения: topwar.ru

Информационная служба Anadolu пишет, что турецкая армия нанесла удар по позициям САА.

Из материала:

Турецкая армия нанесла удар по позициям армии Башара Асада, подвергшей обстрелу один из наблюдательных пунктов ВС Турции в зоне деэскалации на северо-западе Сирии.

Информация подтверждена турецким министерством обороны.

Турки утверждают, что обстрел наблюдательного пункта в районе Мурак был спланированным и вёлся из района Талль Базан из артиллерийских орудий. Разрывы снарядов повредили часть оборудования турецкого НП.

Теперь основной вопрос: кому был выгоден обстрел турецких позиций и возникшие боестолкновения? Есть мнение, что сирийская армия может быть последней силой, которая могла бы извлечь хоть какую-то для себя выгоду при обстреле турецкого наблюдательного пункта. Зато крайне выгоден такой обстрел третьей силе, которой могут быть боевики, контролируемые зарубежными спецслужбами. Во-первых, турецкие военнослужащие уже поддались на провокацию и нанесли удар по САА, во-вторых, тот, кто эту провокацию готовил, явно попытался столкнуть лбами Анкару с ещё и Москвой. Дело в том, что турки уже подняли вопрос обстрела НП в Мураке перед российскими военнослужащими. Фактически Россию обвинили в том, что она не выполняет соглашений по стабилизации обстановки в зоне деэскалации.