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17.06.2019
Lenta.ru

Обновленную "Сосну" Минобороны показали на видео

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tvzvezda.ru

Телеканал "Звезда" опубликовал сюжет о новой модификации зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Сосна" — в конфигурации на шасси БМП-3. Военную технику планируется представить на международном военно-техническом форуме "Армия-2019".

По словам замтехнического директора "Конструкторского бюро точного машиностроения им. А. Э. Нудельмана" Владимира Уклеева, система работает и днем, и ночью, а также при затрудненных метеоусловиях.

ЗРК предназначен для отражения атак самолетов и вертолетов, уничтожения крылатых ракет, а также подавления легкобронированной техники. "Сосной" могут управлять всего два человека: механик-водитель и оператор-наводчик.

"Самое главное свойство машины — это то, что она радиомолчащая. Обнаружение и наведение ведется в оптическом диапазоне, поэтому противник не обнаруживает эту машину", — подчеркнул Уклеев.

Ранее на полигоне Капустин Яр прошли первые стыковочные боевые стрельбы ЗРК "Тор-М2ДТ" по маневрирующим скоростным воздушным мишеням условного противника.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Tор-М2
БМП-3
Сосна
Компании
КБточмаш Нудельмана
Проекты
АРМИ-20XX
Тор ЗРК
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1 комментарий
№1
17.06.2019 13:55
Ждём массовые поставки в войска...
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