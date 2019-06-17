Китайская армия тестирует новые бронемашины

Китайская армия вскоре может пересесть на новые бронированные внедорожники. Вчера, 15 июня, портал armyrecognition.com сообщил о том, что машины Dongfeng переданы на приёмочные испытания, по результатам которых будет приниматься решение об их поступлении на вооружение.

Впервые машины Dongfeng были представлены общественности на выставке AAD 2014. Тогда разработчики показали две версии внедорожника — с колёсной формулой 4?4 и 6?6.

Источник изображения: armyrecognition.com

В варианте 4?4 Dongfeng имеет массу 6,1 т, а в 6?6 — 8 т. Обе версии машины развивают максимальную скорость 130 км/ч и имеют бронирование, защищающее экипаж от стрелкового оружия. Кроме того, машины могут оснащаться стрелковым и ракетным вооружением.

Источник изображения: armyrecognition.com

Для нужд китайской армии на базе Dongfeng создан ряд многоцелевых и специализированных машин, в том числе бронетранспортёр, командный пункт, машина эвакуации, а также носители тяжёлого вооружения.