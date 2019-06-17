США обвинили Иран в атаке на нефтяные танкеры

В атаке на нефтяные танкеры в Оманском заливе обвинили Иран. Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) опубликовало фото и видео, которые в американцы считают доказательствами причастности к происшествию Корпуса стражей иранской революции (КСИР).

13 июня в Оманском заливе были атакованы танкеры Kokuta Courageous (Япония) и Front Altair (Норвегия, под флагом Маршалловых островов), перевозившие нефть. Позже Центральное командование Вооружённых сил США опубликовало фото, на котором показано повреждение японского танкера Kokuta Courageous, а также объект, названный неразорвавшейся магнитной миной.

Танкер Kokuta Courageous, атакованный в Оманском заливе. Источник изображения: usni.org

Госсекретарь Майкл Помпео прямо обвинил Иран в нападении: "Эта оценка основана на разведке, используемом оружии, уровне опыта, необходимого для выполнения операции, недавних аналогичных иранских нападениях на судоходство, а также на том факте, что в этом районе не действует ни одна военизированная группа, обладающая ресурсами и умением действовать с такой высокой степенью сложности".

Также CENTCOM опубликовало видеозапись, на которой показано, как к танкеру Kokuta Courageous подходит катер КСИР, и люди с этого катера, как утверждает американское Центральное командование, удаляют неразорвавшуюся магнитную мину с корпуса танкера.

Видеосъёмка удаления мины с борта танкера Kokuta Courageous

Оманский залив связан с Персидским заливом через Ормузский пролив, который играет весьма важную роль в транспортировке нефти. Почти пятая часть всей транспортируемой в мире нефти проходит через Ормузский пролив. Иран неоднократно угрожал закрыть пролив в том случае, если он лишится возможности продавать свою нефть из-за американских санкций.

"Продолжающиеся неспровоцированные атаки Ирана в регионе являются угрозой международной безопасности и миру и нападением на свободу судоходства в открытом море. США не искали вооружённого конфликта, но будут защищать свои силы и интересы во всём мире", — заявил министр обороны США Патрик Шанахан.

Иранские власти отвергают все обвинения, указывая, что "Иран готов играть активную и конструктивную роль в обеспечении безопасности стратегических морских путей, а также в содействии миру, стабильности и безопасности в регионе". Все обвинения официальные лица Ирана называют "иранофобской кампанией".