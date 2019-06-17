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17.06.2019
Военное обозрение

Во Вьетнаме разбился Як-52

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В последние дни наблюдается цепочка инцидентов, связанная с крушением учебно-тренировочных самолетов. В результате одной из катастроф в ходе тренировочных полетов ВВС Вьетнама потеряли Як-52.

Источник изображения: topwar.ru

Самолёт Як-52 в России

После выполнения миссии самолет на обратном пути потерял контакт с наземными службами. Он был обнаружен поисково-спасательной командой вблизи жилых домов. Капитан Ле Суан Чыонг, начальник штаба 1-й авиаэскадрильи 920-го полка, погиб на месте, сержант Лонг Дао Ван скончался по дороге в больницу.

В настоящее время проводится расследование причин аварии. При этом более широкую огласку получило летное происшествие в Польше. 15 июня там в ходе авиашоу также погибли два пилота.

920-й полк является одним из подразделений, ответственных за подготовку летчиков для вооруженных сил страны. В настоящее время он дислоцируется на аэродроме в Камрани, провинция Кханьхоа (Южный Вьетнам).

Именно здесь в советское время размещалась крупнейшая за рубежом военно-морская база РС-3 ВМФ СССР, существенно расширявшая его оперативный горизонт. В 2001 году руководством РФ было принято решение досрочно эвакуировать базу.

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Страны
Вьетнам
Польша
Россия
Продукция
Як-52
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