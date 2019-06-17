Военная делегация армии Китая завершила свою работу в России
Командующий Сухопутными войсками КНР Хань Вэйго и начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов.
Источник изображения: МО РФ
Москва. 16 июня. ИНТЕРФАКС - Китайская военная делегация, возглавляемая командующим сухопутными войсками генерал-полковником Хань Вэйго, завершила свою работу в России, сообщили "Интерфаксу" в департаменте информации Минобороны РФ.
"Сегодня в Санкт-Петербурге завершила работу делегация офицеров Народно-освободительной армии Китая под руководством командующего сухопутными войсками генерал-полковника Хань Вэйго", - заявили в департаменте.
По его данным, делегация посетила брифинг начальника штаба Западного военного округа генерал-лейтенанта Алексея Завизьона. Кроме этого, накануне делегация НОАК посетила Кантемировскую гвардейскую танковую дивизию, дислоцированную в Московской области.
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