Германия наращивает продажу оружия в горячие точки

Правительство Германии с начала 2019 года одобрило поставки оружия на сумму более 1 млрд евро альянсу под руководством Саудовской Аравии, который участвует в военных действиях в Йемене.

Об этом говорится в ответе министерства экономики на запрос депутата Омида Нурипура из партии "Союз 90/зеленые", передает DW.

Несмотря на экспортные ограничения в коалиционном соглашении между ХДС/ХСС и Социал-демократической партией Германии (СДПГ), только с 1 января по 5 июня было утверждено 13 экспортных поставок на 801,8 млн евро Египту и 43 поставки в ОАЭ на сумму в 206,1 млн евро.

Правительство ФРГ также одобрило две сделки с Саудовской Аравией, хотя с ноября 2018 года в отношении этой страны фактически действует полный запрет на экспорт оружия. В данном случае речь идет о поставке специальных внедорожников на 831 тысячу евро, о чем сообщил представитель министерства экономики Германии Ульрих Нусбаум.

В общей сложности были одобрены 122 поставки оборонных товаров общей суммой в 1,1 млрд евро. Получателями значатся восемь стран.