Атака на танкеры - составляющая заговора против Ирана

Известный саудовский эксперт по международным отношениям Хезам аль-Хезам заявил, что атака на танкеры Персидском заливе является частью заговора против Ирана, к которому причастны ОАЭ и США.

Цитирует сообщение иранского информационного агентства Fars Регнум.

По мнению эксперта, ОАЭ "заигрывают с международной безопасностью", чтобы в конечном счете развязать против Ирана войну. Они, например, объявили чрезвычайное положение в стране еще до атаки на танкеры.

Подрыв танкеров нужен был для того, чтобы США согласились на военное вторжение в Иран, а Оман и Пакистан при этом встали на их сторону. Эксперт также вспомнил майскую диверсию против танкеров в порту Фуджайра в ОАЭ, обвинив в ней старшего советника наследного принца ОАЭ Мохаммеда бен Заида.