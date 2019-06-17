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17.06.2019
Военно-промышленный курьер

Атака на танкеры - составляющая заговора против Ирана

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Источник изображения: vpk-news.ru

Известный саудовский эксперт по международным отношениям Хезам аль-Хезам заявил, что атака на танкеры Персидском заливе является частью заговора против Ирана, к которому причастны ОАЭ и США.

Цитирует сообщение иранского информационного агентства Fars Регнум.

По мнению эксперта, ОАЭ "заигрывают с международной безопасностью", чтобы в конечном счете развязать против Ирана войну. Они, например, объявили чрезвычайное положение в стране еще до атаки на танкеры. 

Подрыв танкеров нужен был для того, чтобы США согласились на военное вторжение в Иран, а Оман и Пакистан при этом встали на их сторону. Эксперт также вспомнил майскую диверсию против танкеров в порту Фуджайра в ОАЭ, обвинив в ней старшего советника наследного принца ОАЭ Мохаммеда бен Заида.

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Страны
Иран
ОАЭ
Оман
Пакистан
Саудовская Аравия
США
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