Новый БИП японских фрегатов назвали похожим на мостик звездолёта

Новые многоцелевые фрегаты класса 30FFM японского флота, строительство которых планируется начать в скором времени, станут "рабочей лошадкой" все более боеспособных военно-морских сил страны.

Источник изображения: https://www.thedrive.com/

Графическое изображение БИП фрегатов типа 30FFM

Что может новый БИП

Данные корабли получат ряд достойных характеристик, включая малозаметную конструкцию, быстроходность, новую активную РЛС типа AESA, находящиеся на борту катер и беспилотную технику, систему вертикального запуска Mark 41. При этом самым выдающимся приобретением фрегатов может оказаться боевой информационный центр (БИП), получивший обозначение AICIC.

В то время как мостик занимается навигацией, БИП является "мозгом" боевого корабля, фокусируясь на схватке с неприятелем. На нем благодаря работе автоматики и персонала сливаются воедино показания приборов, связь, управление оружием и общая характеристика ситуации, в итоге приводя к принятию тактических решений.

БИП на новом японском фрегате будет находиться глубоко под палубой, что обеспечит ему максимальную живучесть. Его внутренние стенки, образуя круг, представляют собой сплошное поле массивных дисплеев, которые будут характеризовать тактическую ситуацию в любой момент времени. Камеры, расставленные по всему контуру корабля, дадут возможность выводить на мониторы БИП информацию о внешней обстановке.

Источник изображения: https://www.thedrive.com/

Графическое изображение БИП эсминцев типа Zumwalt

По всей видимости, "картинка" будет подаваться вместе с дополненной реальностью, которая будет указывать операторам угрозы и необходимые для их устранения решения. Данная технология в последнее время внедряется повсеместно, начиная от наземной техники и заканчивая авиацией.

Как мостик звездолета

AICIC состоит из контура, представленного 14 многофункциональными консолями, центральной станции управления, еще четырех консолей для командного состава и двух больших настольных дисплеев, используемых для планирования миссий и навигации.

Эта новая 360° видеостена от MHI [Mitsubishi Heavy Industries] обеспечивает максимальную гибкость для экипажа будущего фрегата, делает работу корабля более безопасной и предлагает интересные варианты с точки зрения резервирования и дублирования (если мостик или зал управления двигателем повреждены, корабли все еще смогут работать по командам БИП).

- пишет издание Naval News.

В СМИ указывают на то, что новый пост больше похож на мостик звездолета, чем на традиционный БИП. Указывается, что высокотехнологичные командные центры постепенно внедряются в войска.

Базовый вариант БИП современных кораблей ВМС США