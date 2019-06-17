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17.06.2019
Интерфакс-АВН

Поставки С-400 в Турцию могут начаться уже в первой половине июля - Эрдоган

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Президент Турции Тайип Эрдоган. Архивное фото
Президент Турции Тайип Эрдоган. Архивное фото.
Источник изображения: © AFP 2017 / Adem Altan

Стамбул. 16 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ожидает начала поставок российских систем ПВО С-400 в первой половине июля, передает в воскресенье турецкий канал NTV.

"Я думаю, что поставки начнутся в первой половине июля", - цитирует канал Эрдогана, который заявил это журналистам на борту самолета, возвращаясь из Таджикистана.

"Мы обсуждали вопрос С-400 с Россией. Вопрос С-400 решен", - добавил турецкий президент.

7 мая российский источник сказал "Интерфаксу", что подготовку турецких военных для эксплуатации С-400 планируется начать в июне.

24 апреля глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил агентству, что первые поставки систем С-400 Турции запланированы на июль.

Министр обороны Турции Акар в марте заявлял, что размещение С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.

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