Поставки С-400 в Турцию могут начаться уже в первой половине июля - Эрдоган

Стамбул. 16 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ожидает начала поставок российских систем ПВО С-400 в первой половине июля, передает в воскресенье турецкий канал NTV.

"Я думаю, что поставки начнутся в первой половине июля", - цитирует канал Эрдогана, который заявил это журналистам на борту самолета, возвращаясь из Таджикистана.

"Мы обсуждали вопрос С-400 с Россией. Вопрос С-400 решен", - добавил турецкий президент.

7 мая российский источник сказал "Интерфаксу", что подготовку турецких военных для эксплуатации С-400 планируется начать в июне.

24 апреля глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил агентству, что первые поставки систем С-400 Турции запланированы на июль.

Министр обороны Турции Акар в марте заявлял, что размещение С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.