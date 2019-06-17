ВСУ приняли на вооружение БПЛА Spectator-М1 с "малой ЭПР"

Украинский концерн "Укроборонпром", в котором никак не могут начать аудит после заявлений о миллиардных хищениях, опубликовал данные о принятии на вооружение ВСУ нового БПЛА. В пресс-службе "Укроборонпрома" заявляют, что речь идёт о беспилотнике Spectator-М1.

Источник изображения: topwar.ru

Этот БПЛА используется для осуществления разведки с воздуха. Будучи оснащённым тепловизионным оборудованием такая разведка, как сообщается, может вестись в любое время суток.

Отмечено, что у Spectator-М1 снижен вес в сравнении с предыдущими версиями этого БПЛА. Это даёт возможность увеличить время его использования при выполнении миссии.

В пресс-службе "Укроборонпрома" заявляют, что "специально подобранный цвет фюзеляжа и малая ЭПР (эффективная площадь рассеяния)" позволяют БПЛА "оставаться незаметным для противника". Добавляется, что новая система управления делает возможным использование Spectator-М1 во время применения средств РЭБ.

Источник изображения: topwar.ru

Этот беспилотник был создан специалистами научно-технического центра "Меридиан" им.С.П.Королёва.