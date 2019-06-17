Опубликованы кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ
Источник изображения: Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
В сети появились кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ во время подготовки экипажей ВКС России. Видеоролик 16 июня опубликовал телеканал "Звезда".
Дозаправка выполнялась воздушным танкером Ил-78 на высоте от пяти до шести тысяч метров на скорости около 600 километров в час. Полеты проходили на базе Липецкого авиацентра.
Заправка в воздухе является одной из важнейших частей подготовки летчиков для увеличения радиуса боевого действия самолетов и возможности выполнять задания на большой удаленности от мест базирования.
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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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1 комментарий
№1
BorSch
17.06.2019 20:35
Два боевых самолета заправлялись не одновременно, а поочередно.
Су-30(?), с которого велась съемка, находился в контакте с заправщиком 18 секунд. За это время УПАЗ-1 способен передать ~ 270 л. (216 кг.) топлива. То есть все таки показана не дозаправка, а имитация дозаправки. Кмк слабенько.
А вот посадка очень впечатлила, круто!
Су-30(?), с которого велась съемка, находился в контакте с заправщиком 18 секунд. За это время УПАЗ-1 способен передать ~ 270 л. (216 кг.) топлива. То есть все таки показана не дозаправка, а имитация дозаправки. Кмк слабенько.
А вот посадка очень впечатлила, круто!
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