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17.06.2019
Известия.ru

Опубликованы кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

В сети появились кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ во время подготовки экипажей ВКС России. Видеоролик 16 июня опубликовал телеканал "Звезда".


Дозаправка выполнялась воздушным танкером Ил-78 на высоте от пяти до шести тысяч метров на скорости около 600 километров в час. Полеты проходили на базе Липецкого авиацентра.

Заправка в воздухе является одной из важнейших частей подготовки летчиков для увеличения радиуса боевого действия самолетов и возможности выполнять задания на большой удаленности от мест базирования.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-78
Су-30
Су-35С
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1 комментарий
№1
17.06.2019 20:35
Два боевых самолета заправлялись не одновременно, а поочередно.
Су-30(?), с которого велась съемка, находился в контакте с заправщиком 18 секунд. За это время УПАЗ-1 способен передать ~ 270 л. (216 кг.) топлива. То есть все таки показана не дозаправка, а имитация дозаправки. Кмк слабенько.

А вот посадка очень впечатлила, круто!
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