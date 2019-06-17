Первый Ил-76МД-90А в 2019 году

Ульяновское самолетостроительное предприятие АО "Авиастар-СП" (входит в Дивизион транспортной авиации АО "Объединенная авиастроительная корпорация") сообщило, что 13 июня 2019 года на заводском аэродромном комплексе Ульяновск-Восточный совершил первый полет военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А с заводским номером 0202 (регистрационный номер RF-78657). Это первый Ил-76МД-90А, поднятый в воздух в 2019 году.

Первый построенный в 2019 году на АО "Авиастар-СП" военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (заводской номер 0202, регистрационный номер RF-78657) в первом полете. Ульяновск, 13.06.2019 (с) АО "Авиастар-СП"

В пресс-релизе АО "Авиастар-СП" говорится, что "после проведения этапа летных испытаний транспортник передадут заказчику. В этом году это будет третий самолет, построенный на заводе в рамках контракта с Министерством обороны России. Всего согласно производственной программе 2019 года планируется передать в эксплуатацию пять воздушных судов данной модификации".

Со стороны bmpd укажем, что фактически данный Ил-76МД-90А является первым, построенным на "Авиастар-СП" в 2019 году. Ранее предприятие в 2019 году передало Министерству обороны России два самолета Ил-76МД-90А, реально построенных в 2018 году - самолеты с серийными номерами 0109 (регистрационный номер RF-78655, совершил первый полет в Ульяновске 7 ноября 2018 года, был передан 2 апреля 2019 года) и 0110 (регистрационный номер RF-78656, совершил первый полет 22 декабря 2018 года, передан 16 мая 2019 года). Оба этих самолета вошли в состав сформированного в конце 2017 года 235-го военно-транспортного авиационного полка 18-й военно-транспортной авиационной дивизии Военно-транспортной авиации ВКС России, базирующегося на заводской аэродром "Авиастар-СП" Ульяновск-Восточный, став первыми двумя Ил-76МД-90А, поступившими в линейную часть ВКС России.

Совершивший 13 июня 2019 года первый полет самолет Ил-76МД-90А с заводским номером 0202 стал четвертым бортом, построенным АО "Авиастар-СП" в Ульяновске по контракту с Министерством обороны России от октября 2012 года на производство 39 единиц Ил-76МД-90А на сумму 139,42 млрд рублей.

Первый самолет Ил-76МД-90А, для Министерства обороны России по контракту 2012 года c серийным номером 0108 (регистрационный номер RF-78654) был построен на "Авиастар-СП" более трех лет назад и впервые поднят там в воздух 15 декабря 2015 года и 17 января 2016 года поступил в 610-й Центр боевого применения и переучивания лётного состава военно-транспортной авиации имени маршала авиации Н. С. Скрипко в Иваново.

Ранее "Авиастар-СП" по контракту от ноября 2011 года АО "ОАК - Транспортные самолеты" построило в 2014-2015 годах три самолета Ил-76МД-90А установочной партии с серийными номерами 0103, 0104, 0105. Первые два из них были переданы ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева" (ТАНТК) для создания на их базе машин специального назначения, а самолет с серийным номером 0105 был 3 декабря 2015 года также передан в состав 610-го ЦБППЛС ВТА в Иваново.

Кроме того, на "Авиастар-СП" также построен первый опытный образец самолета-заправщика Ил-78М-90А (серийный номер 0201, регистрационный номер RF-78741), разработанного ПАО "Ил" на основе военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А и совершившего первый полет в Ульяновске 19 января 2018 года. Однако после 11 месяцев доработок только 27 декабря 2018 года первый прототип Ил-78М-90А совершил четвертый испытательный полет, официально зачтенный как первый по программе заводских летных испытаний.

Таким образом, к настоящему времени завод "Авиастар-СП" построил суммарно восемь экземпляров (включая прототип) военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А и один прототип самолета-заправщика Ил-78М-90А.