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17.06.2019
Интерфакс-АВН

Британская морская пехота будет охранять корабли в Персидском заливе - газета

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Британские военнослужащие
Британские военнослужащие.
Источник изображения: В© AP Photo, Shakh Aivazov

Лондон. 16 июня. ИНТЕРФАКС - Для защиты своих военных кораблей в Персидском заливе Великобритания направляет около 100 морских пехотинцев, сообщила газета Sunday Times, ссылаясь на источники из числа военных.

Подразделение морской пехоты из 42-го батальона специального назначения сформирует группу быстрого реагирования, которая будет действовать на британских кораблях, патрулирующих залив, пишет газета.

Она отмечает, что решение о направлении в регион морских пехотинцев было принято в "условиях, когда Иран и западные страны близки к конфликту".

Ранее на текущей неделе два танкера в Оманском заливе подверглись атакам. США обвинили в нападении Иран, Великобритания согласилась с их оценками.

Британские власти полагают, что ответственность за нападения на два танкера в Оманском заливе несет иранский Корпус Стражей Исламской революции, говорилось в распространенном ранее заявлении МИД Соединенного Королевства.

"Наша собственная оценка ситуации привела нас к выводам, что ответственность за атаки, почти наверняка, лежит на Иране", - приводятся в заявлении слова главы британского МИД Джереми Ханта.

Кроме этого, МИД Великобритании возложил ответственность на Тегеран за инциденты, произошедшие с четырьмя танкерами в мае.

В середине мая поступили сообщения о взрывах и пожарах на танкерах в порту Фуджейры в ОАЭ. Позднее МИД ОАЭ сообщил о "вредительских актах", зафиксированных в отношении четырех судов вблизи территориальных вод ОАЭ.

"Расследование, проведенное ОАЭ по делу о нападении 12 мая на четыре нефтяных танкера в районе порта Фуджейра, пришло к выводу, что оно было проведено государственным субъектом. Мы уверены, что Иран несет ответственность за это нападение", - отметил МИД.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Великобритания
Иран
ОАЭ
Оман
США
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