Самый большой самолет в мире выставлен на продажу за $400 млн

Экспериментальный самолет-катамаран Stratolaunch, ставший самым большим воздушным судном в мире, планируют продать за $400 млн, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источники.

Stratolaunch предназначен для воздушного запуска ракет на орбиту. Предполагается, что ракеты будут стартовать с высоты 9,1 тыс. м.

По данным телеканала, в цену входит право на владение самолетом, интеллектуальная собственность и инфраструктура, связанная с проектом.

В апреле Stratolaunch совершил первый полет, пролетев над пустыней Мохаве на юго-западе США. Во время испытаний воздушное судно достигло скорости свыше 304 км/ч и поднялось на максимальную высоту более 5 км.

Сооружение Stratolaunch было завершено в 2017 году. Размах его крыла составляет 117,3 м, что является абсолютным рекордом в самолетостроении. Масса самолета составляет 226,8 т. На нем установлены шесть двигателей от Boeing 747 и 28 колес.

Собственник самолета — инвестиционный конгломерат Vulcan, созданный миллиардером и сооснователем Microsoft Полом Алленом. Предприниматель скончался в октябре 2018 года в результате осложнения онкологического заболевания — неходжкинской лимфомы.