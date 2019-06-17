В Сирии потерян беспилотник - разведчик "Орлан-10" российского производства

Источник изображения: Фото: twitter.com/QalaatAlMudiq

Протурецкие боевики продемонстрировали обломки разведывательного беспилотного аппарата "Орлан-10" российского производства. По их утверждениям, им удалось сбить его на севере провинции Алеппо.

Источник изображения: Фото: twitter.com/QalaatAlMudiq

В то же время эксперты, анализируя появившиеся в Сети фотографии, считают, что БЛА, скорей всего, был потерян по техническим причинам, так как на нем не видны следы внешних повреждений.

Источник изображения: Фото: twitter.com/QalaatAlMudiq

"Орлан-10" может выполнять большой спектр различных задач и считается одним из наиболее распространенных российских беспилотников. Его активно применяют в Сирии. Вес аппарата - 12 кг. Масса полезной нагрузки -5 кг. Он может развивать скорость до 150 км/ч. Максимальная дальность применения -120 км.

Дмитрий Лемешко