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17.06.2019
Вестник Мордовии

В Сирии потерян беспилотник - разведчик "Орлан-10" российского производства

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Источник изображения: Фото: twitter.com/QalaatAlMudiq

Протурецкие боевики продемонстрировали обломки разведывательного беспилотного аппарата "Орлан-10" российского производства. По их утверждениям, им удалось сбить его на севере провинции Алеппо.

Источник изображения: Фото: twitter.com/QalaatAlMudiq

В то же время эксперты, анализируя появившиеся в Сети фотографии, считают, что БЛА, скорей всего, был потерян по техническим причинам, так как на нем не видны следы внешних повреждений.

Источник изображения: Фото: twitter.com/QalaatAlMudiq

"Орлан-10" может выполнять большой спектр различных задач и считается одним из наиболее распространенных российских беспилотников. Его активно применяют в Сирии. Вес аппарата - 12 кг. Масса полезной нагрузки -5 кг. Он может развивать скорость до 150 км/ч. Максимальная дальность применения -120 км.

Дмитрий Лемешко

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
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Страны
Россия
Сирия
Турция
Продукция
Орлан-10
Проекты
БПЛА
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