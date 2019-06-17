Охотник на аллигаторе: в России унифицируют боевые вертолеты
Новейшим ударным машинам Ми-28НМ и Ка-52М упростят производство и обслуживание
Производство проходящих испытания ударных вертолетов Ми-28НМ и Ка-52М будет унифицировано. Перед разработчиками поставлена задача оснастить оба вертолета одинаковыми двигателями и основными элементами конструкции. В результате производство станет дешевле, а эксплуатация и ремонт упростятся. До сих пор разнообразие боевых машин с несовместимыми запчастями создавало трудности при выполнении боевых задач.
Решение сделать вертолет Ми-28НМ, который в войсках называют "Ночным суперохотником", и Ка-52М ("Супераллигатор") совместимыми, уже принято, сообщили "Известиям" в Минобороны. Разрабатывается план унификации. Производители обоих машин входят в холдинг "Вертолеты России". Машины считаются наиболее перспективными в армейской авиации России.
Первый образец модернизированного вертолета Ми-28Н в момент совершения первого полета во время летных испытаний на территории Московского вертолетного завода им. М.Л. Миля холдинга "Вертолеты России" в Томилино
Источник изображения: Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков
Самой важной будет унификация средств связи, бортовых комплексов обороны и средств поражения, полагает военный эксперт Виктор Мураховский.
— Задачу по унификации бортового оборудования и средств поражения решить относительно просто, — сказал Виктор Мураховский "Известиям". — В этом направлении многого уже удалось добиться. Двигатели тоже вполне можно унифицировать. Но если говорить о системах управления несущими и рулевыми винтами, то здесь всё сложнее. Это вертолеты принципиально разной компоновки — Ми-28НМ оснащен рулевым винтом, а Ка-52М выполнен по соосной схеме.
По его словам, после приведения вертолетов к общему знаменателю по ряду систем будет легче переучивать летчиков и технический персонал. Гораздо меньше проблем будет со снабжением запчастями и эксплуатационными материалами. Снизятся расходы — производственные и эксплуатационные.
Ми-28НМ создавался на базе вертолета Ми-28Н "Ночной охотник", но отличается от предшественника по многим параметрам. Первый полет машина совершила в августе 2016-го. К началу этого года Ми-28МН прошел все этапы заводских испытаний, а весной — войсковые испытания в боевых условиях в Сирии. В мае президент Владимир Путин завил, что до 2028 года в войска должно быть поставлено 100 таких вертолетов.
Одно из главных преимуществ новейшей модификации "Ночного охотника" — появление надвтулочной радиолокационной станции. Антенно-приемо-передающая часть РЛС располагается над несущим винтом под специальным обтекателем из радиопроницаемого материала в виде шара — это позволяет получать изображение местности, прячась в неровностях рельефа за искусственными и естественными препятствиями и оставаясь невидимым для противника.
Ударные вертолеты Ми-28Н "Ночной охотник" над аэродромом Кубинка во время репетиции воздушной части парада Победы
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
Машина получила новые двигатели, систему управления и комплекс противодействия средствам ПВО. Для экипажа Ми-28НМ были разработаны встроенные в летные шлемы системы целеуказания и индикации, в которых используется технология дополненной реальности: с помощью лазерных лучей на пластиковый защитный козырек проецируется необходимая пилоту информация: карта, разведданные, состояние машины. При полетах даже при нулевой видимости система может вывести на экран трехмерное изображение местности, над которой движется вертолет.
Ми-28НМ стал самым защищенным боевым вертолетом. Кабина экипажа и жизненно-важные узлы полностью бронированы, способны выдержать попадание пуль крупного калибра и осколков. От ПЗРК аппарат защищает система предупреждения, которая анализирует траекторию полета ракеты и дает рекомендации пилоту: выполнить маневр на уклонение или отстрелить тепловые ловушки. Это защитит вертолет от неуправляемых ракет, а управляемые сможет увести в сторону лазерная станция подавления. Система амортизации в шасси и креслах членов экипажа позволяет сохранить жизни летчиков и саму машину при падении с высоты в несколько десятков метров. В случае выхода вертолета из строя на большой высоте в нем предусмотрена система отстрела боковых дверей, позволяющая экипажу безопасно покинуть кабину и приземлиться с парашютом.
Работы по модернизации ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор" начались в прошлом году. Разработчикам поставлена задача сделать принципиально новую машину с учетом опыта боевой эксплуатации. В этом году Ка-52М совершил первый полет, сообщили источники "Известий". В конце мая замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил, что модернизация должна завершиться в 2022 году.
Вертолет Ка-52 "Аллигатор"
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Вертолеты Ка-52 "Аллигатор" активно использовались в Сирии. Большую роль они сыграли в освобождении Пальмиры. Вертолеты работали в составе разведывательно-ударных комплексов — обнаруживали цели, по которым затем наносили удары штурмовики Су-24.
С учетом опыта боевого применения машины решили основательно переработать. Главный недостаток вертолета, который был выявлен при выполнении боевых задач — слабое бронирование. Это критично, учитывая, что Ка-52 с его мощным разведывательным оборудованием может эффективно действовать в тылу противника. Чтобы сделать машину менее уязвимой, разработчики заменили титан на композитные материалы. Благодаря этому экипаж вертолета теперь защищен не только от огня стрелкового оружия, но даже и от 57-миллеметровых пушек.
Рабочие в цехе сборки вертолетов Ка-52 "Аллигатор" на авиационном заводе "Прогресс" в Приморском крае
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Производитель модернизировал и оптико-электронную систему в носовой части вертолета. Она оснащена телекамерой, тепловизором, лазерным дальномером-целеуказателем, лазерным датчиком и системой наведения управляемых ракет.
Арсенал вертолета пополнят ракеты "Вихрь" и сверхдальнобойные комплексы "Гермес". Все это позволит "Супераллигатору" обнаруживать и поражать бронетехнику на расстоянии 10 км (сейчас чуть более 5 км).
Роман Крецул, Алексей Рамм
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Перед разработчиками поставлена задача оснастить оба вертолета одинаковыми двигателями и основными элементами конструкции.
Двигатели у них и так одинаковые:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ми-28
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ка-52
Основные элементы конструкции, непонятно как их можно сделать одинаковыми (какой то бред). можно установить унифицированные комплектующие агрегаты и авионику ну на этом и все. Хотя каждое КБ (насчет авионики) решает по своему поставленные задачи. Если авионика одинаковая, то получим два разных вертолета с одинаковыми возможностями. тогда лучше делать один вертолет и не надо ни какой унификации.
Арсенал вертолета пополнят ракеты "Вихрь" и сверхдальнобойные комплексы "Гермес". Все это позволит "Супераллигатору" обнаруживать и поражать бронетехнику на расстоянии 10 км (сейчас чуть более 5 км).У ПТУР "Вихрь-1" и так максимальная дальность пуска была 10 км. По результатам применения в Сирии решили, что нужно повысить до 12 км. И это для старых Ка-52. Уж наверное они их не за пределами зоны обнаружения целей применяли. Для УР "Гермес-А" дальность пуска с вертолёта заявляется до 20–25 км. Но там возможно внешнее наведение и захват цели после пуска.