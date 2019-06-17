Охотник на аллигаторе: в России унифицируют боевые вертолеты

Новейшим ударным машинам Ми-28НМ и Ка-52М упростят производство и обслуживание

Производство проходящих испытания ударных вертолетов Ми-28НМ и Ка-52М будет унифицировано. Перед разработчиками поставлена задача оснастить оба вертолета одинаковыми двигателями и основными элементами конструкции. В результате производство станет дешевле, а эксплуатация и ремонт упростятся. До сих пор разнообразие боевых машин с несовместимыми запчастями создавало трудности при выполнении боевых задач.

Решение сделать вертолет Ми-28НМ, который в войсках называют "Ночным суперохотником", и Ка-52М ("Супераллигатор") совместимыми, уже принято, сообщили "Известиям" в Минобороны. Разрабатывается план унификации. Производители обоих машин входят в холдинг "Вертолеты России". Машины считаются наиболее перспективными в армейской авиации России.

Первый образец модернизированного вертолета Ми-28Н в момент совершения первого полета во время летных испытаний на территории Московского вертолетного завода им. М.Л. Миля холдинга "Вертолеты России" в Томилино Источник изображения: Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Самой важной будет унификация средств связи, бортовых комплексов обороны и средств поражения, полагает военный эксперт Виктор Мураховский.

— Задачу по унификации бортового оборудования и средств поражения решить относительно просто, — сказал Виктор Мураховский "Известиям". — В этом направлении многого уже удалось добиться. Двигатели тоже вполне можно унифицировать. Но если говорить о системах управления несущими и рулевыми винтами, то здесь всё сложнее. Это вертолеты принципиально разной компоновки — Ми-28НМ оснащен рулевым винтом, а Ка-52М выполнен по соосной схеме.

По его словам, после приведения вертолетов к общему знаменателю по ряду систем будет легче переучивать летчиков и технический персонал. Гораздо меньше проблем будет со снабжением запчастями и эксплуатационными материалами. Снизятся расходы — производственные и эксплуатационные.

Ми-28НМ создавался на базе вертолета Ми-28Н "Ночной охотник", но отличается от предшественника по многим параметрам. Первый полет машина совершила в августе 2016-го. К началу этого года Ми-28МН прошел все этапы заводских испытаний, а весной — войсковые испытания в боевых условиях в Сирии. В мае президент Владимир Путин завил, что до 2028 года в войска должно быть поставлено 100 таких вертолетов.

Одно из главных преимуществ новейшей модификации "Ночного охотника" — появление надвтулочной радиолокационной станции. Антенно-приемо-передающая часть РЛС располагается над несущим винтом под специальным обтекателем из радиопроницаемого материала в виде шара — это позволяет получать изображение местности, прячась в неровностях рельефа за искусственными и естественными препятствиями и оставаясь невидимым для противника.

Ударные вертолеты Ми-28Н "Ночной охотник" над аэродромом Кубинка во время репетиции воздушной части парада Победы Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Машина получила новые двигатели, систему управления и комплекс противодействия средствам ПВО. Для экипажа Ми-28НМ были разработаны встроенные в летные шлемы системы целеуказания и индикации, в которых используется технология дополненной реальности: с помощью лазерных лучей на пластиковый защитный козырек проецируется необходимая пилоту информация: карта, разведданные, состояние машины. При полетах даже при нулевой видимости система может вывести на экран трехмерное изображение местности, над которой движется вертолет.

Ми-28НМ стал самым защищенным боевым вертолетом. Кабина экипажа и жизненно-важные узлы полностью бронированы, способны выдержать попадание пуль крупного калибра и осколков. От ПЗРК аппарат защищает система предупреждения, которая анализирует траекторию полета ракеты и дает рекомендации пилоту: выполнить маневр на уклонение или отстрелить тепловые ловушки. Это защитит вертолет от неуправляемых ракет, а управляемые сможет увести в сторону лазерная станция подавления. Система амортизации в шасси и креслах членов экипажа позволяет сохранить жизни летчиков и саму машину при падении с высоты в несколько десятков метров. В случае выхода вертолета из строя на большой высоте в нем предусмотрена система отстрела боковых дверей, позволяющая экипажу безопасно покинуть кабину и приземлиться с парашютом.

Работы по модернизации ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор" начались в прошлом году. Разработчикам поставлена задача сделать принципиально новую машину с учетом опыта боевой эксплуатации. В этом году Ка-52М совершил первый полет, сообщили источники "Известий". В конце мая замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил, что модернизация должна завершиться в 2022 году.

Вертолет Ка-52 "Аллигатор" Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Вертолеты Ка-52 "Аллигатор" активно использовались в Сирии. Большую роль они сыграли в освобождении Пальмиры. Вертолеты работали в составе разведывательно-ударных комплексов — обнаруживали цели, по которым затем наносили удары штурмовики Су-24.

С учетом опыта боевого применения машины решили основательно переработать. Главный недостаток вертолета, который был выявлен при выполнении боевых задач — слабое бронирование. Это критично, учитывая, что Ка-52 с его мощным разведывательным оборудованием может эффективно действовать в тылу противника. Чтобы сделать машину менее уязвимой, разработчики заменили титан на композитные материалы. Благодаря этому экипаж вертолета теперь защищен не только от огня стрелкового оружия, но даже и от 57-миллеметровых пушек.

Рабочие в цехе сборки вертолетов Ка-52 "Аллигатор" на авиационном заводе "Прогресс" в Приморском крае Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Производитель модернизировал и оптико-электронную систему в носовой части вертолета. Она оснащена телекамерой, тепловизором, лазерным дальномером-целеуказателем, лазерным датчиком и системой наведения управляемых ракет.

Арсенал вертолета пополнят ракеты "Вихрь" и сверхдальнобойные комплексы "Гермес". Все это позволит "Супераллигатору" обнаруживать и поражать бронетехнику на расстоянии 10 км (сейчас чуть более 5 км).

Роман Крецул, Алексей Рамм