"Калашников" из алюминия: Магазин оказался его "Ахиллесовой пятой"

Работы по снижению веса стрелкового оружия в нашей стране начались гораздо раньше, чем на Западе

Использование легких сплавов на основе алюминия, а теперь и пластика, в стрелковом и гражданском оружии уже давно стало стандартным для западных систем. Использование этих достаточно прочных материалов позволяет во-первых, облегчить общий вес конструкции, а во-вторых, обеспечить большую устойчивость против коррозии. Хотя подобный подход используется и в России при производстве некоторых образцов гражданского оружия, все боевое до недавнего времени выполнялось исключительно из стали.

Примечательно, что некоторые зарубежные и отечественные "эксперты" видят в этом проявление ретроградства и даже технической отсталости нашей страны, промышленность которой якобы неспособна освоить современные технологии.

Несомненно, они были бы очень удивлены, если бы узнали, что эти технологии были вполне успешно отработаны в СССР еще в далеком 1949 году. Сразу же после принятия на вооружение 7,62-мм автомата Калашникова начались работы по его модернизации. Одним из важных направлений было снижение веса, поскольку АК первого выпуска имел более чем внушительный вес – 4,3 кг без магазина. В качестве одного из вариантов облегчения автомата рассматривался выпуск образца, в котором ряд деталей, включая ресивер, выполнен из легкого сплава Д-16Т. И уже в 1949 году прошли испытания "алюминиевого" АК.

Результатом этого "облегчения" стало то, что вес оружия снизился на 800 грамм и составил 3,530 кг. Еще более впечатляюще выглядела эта экономия в полной комплектации (автомат и шесть снаряженных магазинов): 7,899 кг против 10,3 кг.

При этом "легкий" автомат показал вполне приемлемую надежность, практически на уровне с обычным, цельностальным собратом. Единственному нареканию подверглось качество покраски алюминиевых деталей, состав которой оказался нестойким и быстро "вытирался".

Однако этот образец был, отвергнут. Легкосплавные детали самого оружия показали приемлемую прочность и надежность. А вот алюминиевый магазин, за счет которого и обеспечивалась, главным образом, радикальное снижение веса полного комплекта, не прошел жестоких испытаний. Испытания включали бросок сумки с магазинами на 10 метров, его падение на бетонный пол с полутораметровой высоты приемников вниз, наступание на пустые и снаряженные магазины, падение бойца на магазин, примкнутый к автомату, и отстрел двух тысяч патронов с упором на магазин. Таких нагрузок он не выдержал. И вывод комиссии гласил: "…можно заключить, что опытные магазины по эксплуатационной прочности значительно уступают магазинам валового изготовления (стальным), главным образом по надежности соединения переднего шва магазина, стенок приемника и приемной части магазина".

Поскольку, как уже говорилось выше, основная роль в снижении веса полного комплекта отводилась именно магазину, был начат поиск других путей решения проблемы. И они увенчались успехом. Так АК более позднего выпуска был облегчен на 0,5 кг, а вес АКМ без магазина составил всего 3,1 кг. Отметим, что американский М-4 с алюминиевым ресивером и более коротким стволом (370 мм против 415 мм) легче АКМ всего на 200 грамм, серьезно уступая ему в служебной прочности.

Так, например, трещины в ресиверах М-4 и М-16, возникшие в результате ударов о трап или ограждения при высадке морских пехотинцев, не слишком редкое явление.

Позже алюминиевые магазины для АК все-таки доработали, и в 1962 году началось их производство. Однако их прочность все же вызывала нарекания, и они практически были вытеснены более дешевыми и прочными бакелитовыми магазинами.

Возможно, что в соответствии с новыми представлениями, требования к служебной прочности российского стрелкового оружия будут пересмотрены, и в нем появятся основные детали из пластика и легких сплавов. Как мы видим, работы в этом направлении велись в нашей стране давно.

Борис Дмитриев

Газета "Военно-промышленный курьер",